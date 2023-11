Protest im gesamten Norden: Auch Apotheken in Niedersachsen schließen

Von: Marcel Prigge

Ein Apothekenzeichen ist am Eingang einer Apotheke angebracht. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Die Apothekerschaft in Norddeutschland protestiert gegen Pläne zur Deregulierung des Apothekensektors. Eine Kundgebung in Hannover markiert den Auftakt zu regionalen Protesten. Es kommt zu vorübergehenden Schließungen.

Hannover – Apotheker aus dem gesamten norddeutschen Raum protestieren am Mittwoch, 8. November, ab 12.00 Uhr mit geschlossenen Apotheken und einer zentralen Demonstration in Hannover gegen Kürzungen und stagnierende Vergütungen. Diese Aktionen markieren den Beginn regionaler Proteste, die im gesamten November deutschlandweit stattfinden werden. Die Apothekengemeinschaft kritisiert unter anderem die Vorhaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), den Apothekenmarkt zu deregulieren.

Apotheken-Protest in Niedersachsen: In Norddeutschland kommt es zu Schließungen

Der Landesapothekenverband Niedersachsen sowie die Verbände in Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern planen, sich mit der Demonstration in Hannover für eine finanzielle Aufwertung der Apotheken und eine Reduzierung der Bürokratie stark zu machen. Kunden in den betroffenen Bundesländern müssen an diesem Tag auf Notdienstapotheken ausweichen. Andreas Philippi (SPD), Niedersachsens Minister für Gesundheit und Soziales, plant, vor den versammelten Apothekern zu sprechen.

„Viele Apotheken sind am Limit“: Verbandsvorsitzender kritisiert Politik scharf

„Wie und wovon sollen Apothekeninhaberinnen und Apothekeninhaber eigentlich noch ihre wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemessen bezahlen“, sagte diesbezüglich Schleswig-Holsteins Verbandsvorsitzender Hans-Günter Lund gegenüber der Deutschen Presseagentur. Die Politik zerstöre das System Apotheke. „Viele Apotheken sind am Limit, andere mussten bereits ihre Pforten schließen.“