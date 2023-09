Autofahrer startet eigene Umfrage zum Elektroauto – „komme nicht auf 53 Prozent“

Von: Jana Stäbener

Weil er nicht glauben kann, dass jeder zweite Deutsche den Umstieg zum E-Auto bereut, startet ein Twitter-Nutzer eine eigene Umfrage.

Elektromobilität soll dabei helfen, dass Deutschland nicht auf die Temperaturerhöhung zusteuert, auf die es mit den aktuellen Maßnahmen noch Kurs hält. Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage bereuen jedoch 53 Prozent der Deutschen den Kauf oder das Leasing ihres Elektroautos. Hauptgrund dafür sind die gestiegenen Strompreise. Für ein Viertel der Befragten, die über den Kauf oder das Leasing eines Elektroautos nachdenken, ist die Energiekrise der Grund, es vorerst nicht zu tun.



Der X-User @DerDienstreiser kann das Umfrageergebnis diese E-Auto-Befragung kaum glauben (siehe unten). Er habe einige Elektroautofahrer in seiner Bubble, schreibt er am 25. September auf X (ehemals Twitter) und ruft dazu auf, unter seinem Tweet zu kommentieren, warum man den Umstieg bereut beziehungsweise zu liken oder zu teilen, wenn man ihn nicht bereut.

Eigene Umfrage zum Elektroauto: „Traut euch ruhig, Leute“

Kurz nachdem er den Tweet abgesetzt hat, trudeln die ersten Kommentare ein. Einer davon: „Ich bereue es definitiv, … dass ich *noch* keinen E habe.“ Nicht die einzige Person, die zwar kommentiert, aber nur um zu betonen, dass sie es NICHT bereut. „48 Fahrer bereuen den Umstieg auf ein Elektroauto NICHT“, zieht @DerDienstreiser sein Zwischenfazit. „Traut euch ruhig, Leute, laut Umfrage sollen es doch 53 Prozent sein.“

Auf X (Twitter) startet ein Elektroautofahrer eine Umfrage. Über das Ergebnis dürfte er sich nicht wundern. (Symbolbild) © Westend91/IMAGO, Collage

Zehn Stunden später dann erneut ein Update: „Leute, ich hab den Überblick verloren“, schreibt er seiner Community und nennt die aktuellen Like- und Sharezahlen. Am Vormittag des 26. Septembers 2023 sind es rund 730 Kommentare – viele von ihnen bereuen es nicht. Mehr als 790 Personen haben den Tweet geteilt und über 3270 Personen haben ihn gelikt. „Wird eine schwierige Auswertung, aber ich komme nicht auf 53 Prozent“, schlussfolgert der E-Autofahrer.

Wer sich für den Kauf eines Elektroautos entscheidet, konnte ab Dienstag, 26. September 2023, von einem neuen staatlichen Förderprogramm für das Laden von Elektroautos mit Solarstrom profitieren. Mit bis zu 500 Millionen Euro förderte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), dem vorgeworfen wird, das Deutschlandtickets nicht zu verlängern, die grüne Energie für E-Mobilität.



Dabei galt: Wenn das Geld weg ist, ist es weg, ähnlich wie bei den Gratis-Tickets nach Frankreich, bei deren Verkauf die Website hing. Nach einem großen Ansturm auf das neue Förderprogramm waren die Mittel einen Tag später bereits vergeben. „Insgesamt wurden rund 33 000 Anträge bewilligt – trotz zwischenzeitlicher technischer Verzögerungen“, teilte die staatliche Förderbank KfW in der Nacht zum Mittwoch mit.



Die vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gewährten Haushaltsmittel von 300 Millionen Euro für das Jahr 2023 seien damit ausgeschöpft. Bereits am 26. September, dem ersten Tag des Programms, habe es bis 18 Uhr rund 23.000 Zusagen mit einem Volumen von knapp 200 Millionen Euro gegeben, hatte das Ministerium noch am Abend dieses Tages unter Berufung auf KfW-Zahlen auf Anfrage in Berlin mitgeteilt.

(Mit Material der dpa)