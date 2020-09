Der Täter flüchtete auf einem Fahrrad: Mann wird auf offener Straße erschossen - Augenzeugen müssen alles mitansehen

Tödliche Schüsse auf offener Straße: Ein Rechtsmediziner am Tatort in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt).

Großfahndung im Harz

von Martina Lippl schließen

Auf offener Straße fallen Schüsse. Vieles ist noch unklar, was am Montagabend in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) tatsächlich passiert ist. Für einen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Täter ist auf der Flucht.