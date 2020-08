Video: Opel Kadett E schlägt Audi RS 6 – mit dieser spektakulären Endgeschwindigkeit!

Ein YouTube-Video lässt Autofans aktuell staunen: Bei einem Rennen über die Halbe Meile hat ein Opel Kadett E einen Audi RS6 Avant geschlagen – mit gewaltiger Motorleistung.

Neuhardenberg – 730 PS! Da denkt man sofort an Supersportwagen vom Kaliber eines McLaren 720s (720 PS) oder eines Lamborghini Aventador (740 PS), aber ganz sicher nicht an einen Opel. Und schon gar nicht an einen etwa 30 Jahre alten Opel Kadett E. Doch genau so ein Fahrzeug begeistert aktuell Autofans auf YouTube. Der offenbar aus Dresden stammende Besitzer namens Oliver Krüger hat den Rüsselsheimer gewaltig aufgemotzt – und beim Race 1000 auf dem Flugplatz Neuhardenberg (Brandenburg) einen Audi RS6 Avant auf der Halben Meile (804,67 Meter) mit seinem Opel Kadett E zum Duell herausgefordert, wie 24auto.de berichtet. Am Ende zieht der Ingolstädter Bolide gegen den frontgetriebenen Opel knapp den Kürzeren – trotz Allradradantrieb!

Beim Rennen in Neuhardenberg zieht der Audi RS6 Avant mit seinem Allradantrieb zunächst davon. Doch dann holt Oliver Krüger mit seinem Power-Kadett auf – und hat am Ende haarscharf die Nase vorn: 17.893 Sekunden gegen 17.763 Sekunden zeigt das Digital-Display an. Vor allem die Höchstgeschwindigkeit des Opels ist gigantisch: 289 km/h. Der wesentlich neuere Audi dagegen schafft gerade einmal 248 km/h. Dazu sollte man noch erwähnen, dass der Opel Kadett E ganz offensichtlich deutlich schwerer zu fahren ist – schließlich zerrt die gesamte Kraft an der Vorderachse des Autos und beeinflusst dadurch die Lenkung.