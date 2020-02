Überfall auf eine Frau - Täter bekommt schlechtes Gewissen

Einer Frau wird in Gelsenkirchen das Handy geklaut. Kurze Zeit später gibt der Täter seine Beute an einer Tankstelle ab. Nun fahndet die Polizei nach ihm.

Wie 24VEST.de* berichtet, wurde eine 22-jährige Frau in Gelsenkirchen-Buer am Montag überfallen. Die junge Frau war abends unterwegs, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte entriss der Frau ihr Handy und flüchtete in ein Auto. Der schwarze, höhere VW entfernte sich in unbekannte Richtung.

Kurz nach dem Überfall in Gelsenkirchen hatte die Frau die Idee, ihr Handy selbst anzurufen. Der Täter zeigte sich reumütig und hinterlegte das Mobiltelefon an einer Tankstelle, wie 24VEST.de* berichtet. Dennoch fahndet jetzt die Polizei nach dem Räuber. Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.