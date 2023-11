Raserei mit tödlichen Folgen: Prozess gegen Autofahrer beginnt

Von: Adriano D'Adamo

Der Fahrer fuhr mit über 250 km/h (Symbolbild). © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Ein 29-Jähriger muss sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Sein rasanter Fahrstil endete in einer tödlichen Kollision auf der A7.

Hamburg - Ein Autofahrer muss sich ab Freitag, dem 24. November, vor dem Amtsgericht Hamburg wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls auf der A7 nahe Hamburg-Marmstorf verantworten. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung, so die Staatsanwaltschaft gegenüber dem 29-Jährigen.

Über 250 km/h: Fahrer verstarb am Unfallort

Laut Anklage soll der Beschuldigte am Abend des 2. März 2022 mit einer Geschwindigkeit von über 250 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn gefahren sein. Aus noch ungeklärten Ursachen kam er mit seinem Hochleistungsauto auf den Ausfädelungsstreifen an der Ausfahrt Marmstorf. Dort kollidierte er mit dem Wagen eines 54-Jährigen.



Infolge des Aufpralls durchbrach der Kleinwagen die Leitplanke. Er zerbrach in mehrere Stücke und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Angeklagte hingegen zog sich nur leichte Verletzungen zu. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.