Schockierende Rassismus-Zahlen in Deutschland: „Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs“

Von: Luis Teschner

Teilen

Laut einer Studie ist Rassismus bei uns schlimmer als im Rest der EU. Wie sollen Betroffene sich wehren? Eine Expertin meint: Das ist die falsche Frage.

Die EU-Agentur für Grundrechte (FRA) hat am 25. Oktober 2023 eine Studie veröffentlicht, die die Rassismuserfahrungen von Schwarzen Menschen in der EU behandelt. Deutschland hat darin sehr schlecht abgeschnitten. 76 Prozent der Schwarzen Teilnehmenden gaben an, innerhalb der letzten fünf Jahre Opfer von Rassismus gewesen zu sein, mehr als in jedem anderen Land, das in der Studie untersucht wurde.

Warum ist Deutschland so rassistisch? Das fragt BuzzFeed News Deutschland eine Expertin der Bildungsstätte Anne Frank im Interview. © Foto: imago/Wavebreak Media Ltd

Diese Zahlen haben sich in Deutschland und der EU seit 2016 verschlechtert. Der FRA-Direktor Michael O‘Flaherty sprach von einem „schockierenden“ Trend. Es stellt sich die Frage, warum besonders Deutschland so schlecht in der Studie abgeschnitten hat. Dazu hat Buzzfeed News Deutschland mit Nicole Broder gesprochen, die in der Bildungsstätte Anne Frank die Abteilung für politische Bildung leitet. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Aufklärungsarbeit zu den Themen Antisemitismus und Rassismus.

Mehr über Rassismus: Lehrerin verweigert rassistische Abi-Pflichtlektüre – Expertin warnt for Folgen

Warum ist Deutschland so rassistisch?

Weil es wenig Wissen über Rassismus und mangelndes Bewusstsein darüber gibt, wo man selbst – oft auch ungewollt – rassistisch handelt. Nach der NS-Zeit galten Antisemitismus und Rassismus als überwunden und gesellschaftlich geächtet. Man wollte eine Abkehr von beidem. In der Erinnerungskultur wird und wurde aber vor allem Antisemitismus stark thematisiert und man hat gedacht, man könnte so einen Haken dahinter machen. Allerdings gab es nie eine gute Aufarbeitung der Vergangenheit. Welchen Stellenwert hatte beispielsweise das Thema Kolonialismus in der eigenen Schulzeit? Auf einer breiten gesellschaftlichen Ebene hat es nie eine starke Auseinandersetzung mit Rassismus gegeben.

Und die deutschen Ergebnisse haben sich ja auch seit 2016 verschlechtert.

Das hat damit zu tun, dass das Thema Rassismus in den letzten Jahren sehr prominent behandelt wurde, auch durch die Black Lives Matter Bewegung, die aus den USA nach Deutschland gekommen ist. Betroffene Gruppen fordern – zu Recht – stärker ein, sich mit Rassismus auseinander zu setzen. Das wiederum führt aber auf der Gegenseite auch dazu, dass konservative bis reaktionäre Stimmen mit Begriffen von Political Correctness oder einem Gegenentwurf zur Identitätspolitik stark dagegen gehen. Das zeigt sich auch an der Wahrnehmung von Rassismus bei Betroffenen.

Nicole Broder: Rassismus ist viel mehr als physische Gewalt

Was muss passieren, damit sich diese Zustände verbessern?

In unserer alltäglichen Arbeit sehen wir, dass es immer noch kein weitverbreitetes Verständnis davon gibt, was genau Rassismus eigentlich ist. Natürlich, niemand möchte ein Rassist sein und sehr häufig wird Rassismus gleichgesetzt mit Positionen der extremen Rechten oder physischer Gewalt. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs.

Was ist Rassismus dann?

Rassismus ist ein System, in das wir alle in dieser Gesellschaft hinein sozialisiert wurden. Das ganz stark danach funktioniert, zu sagen, wer wir sind und wer eigentlich „die Anderen“ sind. Wir leben in einer postkolonialen Gesellschaft. Diese Tatsachen müssen wir anerkennen und erst dann kann sich etwas ändern. Da ist sehr viel Bildungsarbeit in einer ganz breiten Masse der Gesellschaft nötig.

Warum hat dieses Wissen die breite Gesellschaft bisher noch nicht genügend erreicht?

Die Auseinandersetzung mit Rassismus ist für Nichtbetroffene sehr schwierig, weil sie sehr schambehaftet ist. Wenn man über Rassismus spricht, wird einem schon deutlich, dass wir hier von Machtverhältnissen sprechen. Das heißt, dass Nichtbetroffene davon profitieren, oder? Das ist oft verknüpft mit Schuld oder Scham, was man gerne von sich weist. Vor allem für Menschen, die in erster Linie gar nicht so sehr stark mit Betroffenen Kontakt haben und denken, es betrifft sie nicht. Es betrifft aber uns alle.

Wusstest du schon: Auch Empathie kann Diskriminierung und Rassismus befeuern.

Wir leben in einer postkolonialen Gesellschaft.

Laut Studie werden rassistische und diskriminierende Vorfälle selten überhaupt gemeldet. Woran liegt das?

Zum einen an der Reichweite der Beratungsstellen, damit Betroffene auch wissen, wo sie sich hinwenden können. Zudem erleben Betroffene leider sehr häufig, dass ihnen das Erlebte abgesprochen wird. Wenn einem nicht geglaubt wird, man keine Unterstützung bekommt, wieso sollte man dann Hilfe suchen? Außerdem erleben Betroffene auch Rassismus seitens der Polizei und in Behörden, da fällt es schwer, den Schritt zu gehen und einen Vorfall zur Anzeige zu bringen.

Und wie sollen Betroffene sich dann wehren?

Das ist die falsche Frage. Ich finde es schwierig, Schwarzen Menschen Tipps zu geben, wie sie sich gegen Rassismus wehren können. Viel wichtiger: Was muss die Gesellschaft tun, um weniger rassistisch zu sein? Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir sind alle aufgefordert, uns über die Wirkweisen von Rassismus zu informieren, aktiv gegen Rassismus vorzugehen und uns solidarisch mit Betroffenen zu zeigen.

Wenn wir alle aufgefordert sind, was sollte ich als weiße Person tun?

Ein Verständnis davon haben, was Rassismus ist und wie er wirkt. Reflektieren, welche Vorurteile ich selbst habe. Aktiv den eigenen Rassismus verlernen. Da gibt es schöne Bücher und Hörbücher zu. Man muss immer mitdenken, wo man selbst involviert ist. Das ist der erste Schritt. Und dann natürlich schauen, was brauchen Betroffene? Auch Zuhören ist eine politische Praxis und es ist wichtig ernst zu nehmen, wenn Rassismus durch Betroffene benannt wird.

Mehr zum Thema: Rassistisches Spielzeug: Woran man es erkennt und was Eltern beachten können