Rassismusvorwurf gegen das Centro Oberhausen: Warum wurde Elvis rausgeworfen?

Teilen

Hat ein 19-Jähriger im Centro Oberhausen Rassismus erleben müssen? (Archivbild) © Peter Sieben

Hat das Security-Personal im Centro Oberhausen einen 19-Jährigen wegen seiner Hautfarbe rausgeworfen? Schwere Vorwürfe stehen im Raum.

Mehr zum Thema Rassismusvorwurf gegen das Centro: Fährt das Sicherheitspersonal eine zu harte Linie?

Oberhausen – Es sollte eigentlich ein entspannter Besuch im Centro Oberhausen (NRW) werden. Später wird der 19-Jährige im Büro des Rechtsanwalts Günter Klose aus Essen von möglichen Rassismuserfahrungen berichten, die er an diesem Tag in dem Shopping-Center erlebt haben soll. Der Junge und seine Freunde wurden vom Security-Personal herausgeworfen – nur wegen seiner dunklen Hautfarbe, wie der Abiturient glaubt. Sie seien wie Kriminelle behandelt worden, zu Unrecht. Für Klose war das Vorgehen der Sicherheitsmitarbeiter diskriminierend. Das Centro hat inzwischen reagiert.

wa.de berichtet über den Vorfall im Centro Oberhausen und erklärt, was der Centro-Manager zu den Vorwürfen sagt.