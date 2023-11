„Rassistischer Ort“: Club in Baden-Württemberg soll Ausländer abgelehnt haben

Von: Sina Alonso Garcia

Im Netz und gegenüber Medien berichten Besucher einer Disco in Baden-Württemberg von Diskriminierung beim Einlass. © Jonas Walzberg/DPA

In einer Diskothek in Baden-Württemberg sollen Besucher ohne deutsche Staatsbürgerschaft diskriminiert worden sein. Betroffene berichten im Netz von ihren Erfahrungen.

Karlsruhe – Werden Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft in einem Club in Baden-Württemberg diskriminiert? Einige Gäste sagen: Ja. Lesen Sie bei BW24, welche Vorwürfe Besucher gegen eine Diskothek in Baden-Württemberg erheben.