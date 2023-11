Der Prozess nach der Explosion in Ratingen beginnt am Freitag

Von: Mick Oberbusch

Am 11. Mai kam es in Ratingen zu einem Angriff auf Polizisten und Rettungskräfte. Der Prozess gegen den Beschuldigten, Frank Alfred P., beginnt am Freitag.

In Ratingen (Kreis Mettmann) hat ein Beschuldigter am 11. Mai 2023 mit einer herbeigeführten Explosion mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr teils lebensgefährlich verletzt.

Am 24. November 2023 startet der Prozess gegen den Beschuldigten namens Frank Alfred P. in Düsseldorf.

Insgesamt neun Verhandlungstage sind zunächst angesetzt; der letzte soll am 11. Januar 2024 stattfinden.

Düsseldorf – Es war ein Vorfall, der sich in NRW zutrug – und ganz Deutschland bewegte. Am 11. Mai 2023 soll Frank Alfred P. bei einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Ratingen ohne Vorwarnung mehrere Liter Benzin in Richtung und über eine Polizistin geschüttet haben. Im Anschluss warf er ihr ein brennendes Textilstück hinterher und sorgte so für eine explosionsartige Zündung. Die Flammen in Ratingen griffen auf den Wohnungseingang über und sorgten so für mehrere, teils lebensgefährliche Verletzungen. Nun startet am 24. November (Freitag) der Prozess gegen Frank Alfred P. in Düsseldorf.

Prozess nach Angriff auf Polizei und Feuerwehr in Ratingen: Neun Verhandlungstage angesetzt

Was? Prozessauftakt nach herbeigeführter Explosion in Ratingen im Mai 2023. Dabei wurden insgesamt 33 Menschen teils lebensgefährlich verletzt.

Prozessauftakt nach herbeigeführter Explosion in Ratingen im Mai 2023. Dabei wurden insgesamt 33 Menschen teils lebensgefährlich verletzt. Wann? Der erste Prozesstag ist für Freitag, 24. November 2023, 10 Uhr angesetzt; insgesamt gibt es neun Prozesstage (der letzte soll am 11. Januar 2024 stattfinden).

Der erste Prozesstag ist für Freitag, 24. November 2023, 10 Uhr angesetzt; insgesamt gibt es neun Prozesstage (der letzte soll am 11. Januar 2024 stattfinden). Wo? Landgericht Düsseldorf

Der Einsatz in Ratingen am 11. Mai 2023 hat deutschlandweit für Bestürzung gesorgt. © Tim Oelbermann/Imago

Insgesamt neun Prozesstage sind am Landgericht Düsseldorf bislang angesetzt, der erste wie erwähnt am Freitag, 24. November 2023, der bislang letzte für Donnerstag, den 11. Januar 2024. Dem Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf versuchter Mord in neun Fällen, schwere Körperverletzung und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. „Bis zur rechtskräftigen Klärung der Vorwürfe gilt der Angeklagte als unschuldig“, teilt das Landgericht mit.

Angriff auf Polizei und Feuerwehr in Ratingen: Fall sorgte deutschlandweit für Bestürzung

Fünf Feuerwehrleute hatten sich nach dem Vorfall im künstlichen Koma befunden, ein Polizist sowie eine Polizistin erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Insgesamt wurden 33 Personen bei dem Vorfall verletzt. Die Polizei Mettmann hatte ein Spendenkonto für die Betroffenen und ihre Angehörigen eröffnet. Die Anteilnahme im ganzen Land war riesig. Nun werden die kommenden Monate zeigen, welches Urteil gefällt wird. (mo)