Raus aus dem Großstadtdschungel: 10 schöne Kleinstädte in NRW

Von: Sofia Popovidi

Drucken Teilen

Die ländlichen Regionen von Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel Kalkar, sind ein beliebtes Wochenendziel für viele Stadtbewohner, die nach Ruhe und Entspannung suchen. © Peter Schickert/imago

In NRW gibt es einige idyllische Kleinstädte, wie Monschau oder Sassenberg, die mit ihrem historischen Charme eine willkommene Abwechslung bieten.

Mehr zum Thema Charmante Kleinstädte in NRW, die einen Ausflug wert sind

Köln – In der Hektik des Alltags sehnen sich viele nach einer Auszeit, weg von der Großstadt und hinein in die idyllische Ruhe kleinerer Städte. Orte wie Monschau, Bad Münstereifel und Kalkar, mit ihren historischen Gebäuden und engen Gassen, bieten eine willkommene Abwechslung zum hektischen Großstadtleben in NRW. Doch was macht diese kleinen Städte so faszinierend?

24RHEIN zeigt, zehn idyllische Kleinstädte in NRW und warum sie einen Ausflug wert sind.

Redakteurin Sofia Popovidi hat diesen Artikel verfasst und dabei auch Anwendungen genutzt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) beruhen.