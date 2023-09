Heiratsantrag geht völlig daneben – Mann erlebt Liebes-Desaster vor hunderten Menschen 

Das hatte er nicht erwartet

Von Kai Hartwig schließen

Die Hochzeit soll für Liebespaare zum schönsten Tag des Lebens werden. Manchmal kommt es aber erst gar nicht dazu – wie nun in einem Fall in Berlin.

München/Berlin – Wenn zwei Menschen sich lieben, wird die Beziehung oftmals durch eine Hochzeit gekrönt. Dem geht in der Regel ein Heiratsantrag voraus. Dafür wählen Menschen unterschiedliche Wege. Die einen setzen auf einen intimen Moment ohne viele Zuschauer, andere wagen den Antrag unter den Augen zahlreicher Zeugen. Eine TV-Reporterin musste eine Heiratsantrag-Überraschung kürzlich erstmal verarbeiten. Und nicht immer endet der Heiratsantrag mit der erwarteten – oder besser gesagt erhofften – positiven Antwort. Das musste nun auch ein junger Mann in Berlin feststellen.

Mitten auf dem Alexanderplatz in der Hauptstadt hatte er für seine Angebetete alles arrangiert, um ihr öffentlichkeitswirksam die Frage aller Fragen zu stellen. Das blieb offenbar auch vielen Menschen am „Alex“ nicht verborgen, mehrere hundert Personen versammelten sich rund um den romantisch verzierten Ort des Geschehens und schauten sich das Spektakel an. Doch es wurde zum Liebes-Desaster für den jungen Mann, der ebenso wie seine Auserwählte auf TikTok als Influencer aktiv ist.

Heiratsantrag in Berlin geht völlig daneben – Mann erlebt Liebes-Desaster vor hunderten Menschen am Alexanderplatz

Um die Frau seiner Wahl zu überraschen, hatte sich der TikToker etwas ganz Besonderes ausgedacht. Er führte sie mit verbundenen Augen mitten auf den Alexanderplatz in Derlin. Dort hatte der Mann ein großes Herz aus roten Rosen aufgebaut, dazu Kerzen und einen roten Teppich drapiert. Auch ein Schild mit der Aufschrift: „Will you marry me?“ (Deutsch: „Willst du mich heiraten?“; Anm. d. Red.). Von all dem bekam die junge Frau allerdings erst etwas mit, als sie die Augenbinde abnahm. Ihr Freund ging unvermittelt auf die Knie und bat um ihre Hand. Doch mit der folgenden Reaktion hatte er wohl nicht gerechnet.

Seine Herzensdame reagierte wenig begeistert auf den Heiratsantrag, wie ein auf Instagram veröffentliches Video der Szene zeigt. Sie stürmte plötzlich weg und bahnte sich ihren Weg durch die wartende Menge. Der junge Mann blieb etwas ratlos dreinschauend zurück, er wirkte ob der unerwarteten Wendung peinlich berührt.

Echter Heiratsantrag oder alles nur inszeniert? Verhindertes Brautpaar meldet sich zu Wort

Inwiefern die ganze Aktion echt oder inszeniert war, ließ sich derweil nicht gänzlich sagen. Ob die beiden TikToker für ein paar mehr Follower den gescheiterten Heiratsantrag nur gespielt haben oder es sich um ein echtes Liebes-Chaos handelt, wissen mutmaßlich nur die beiden Protagonisten selbst. Auf TikTok erhielt die junge Dame jedenfalls laut eigener Aussage einige Nachrichten, die offenbar nicht besonders nett waren. „Ich bin seit gestern wach. Und viele von euch haben schlecht über mich geredet. Ihr kennt mich nicht mal. Und ihr wisst nicht, was ich in dem Moment erlebt habe. Macht keine Vorurteile“, wehrte sie sich gegen aufkommende Kritik an ihrer Reaktion auf den Heiratsantrag.

Derweil meldete sich auch ihr Freund via TikTok zu Wort. „Ich habe ihr einen Heiratsantrag gemacht und auf einmal hat sie ‚Nein‘ gesagt. Es gibt keinen Grund, ich kann hier keinen Grund nennen“, meinte er ratlos. Und gab an, dass der Kontakt zu seiner Freundin seit dem gescheiterten Heiratsantrag abgebrochen sei: „Ich habe versucht, sie anzurufen, aber sie geht nicht ran.“ Er beklagte sich: „Ich habe alles vorbereitet als Überraschung für sie, aber leider hat es nicht geklappt. Das heißt nicht, dass sie ‚Ja‘ sagen muss. Aber einfach so weglaufen, ohne mir zu sagen, ‚Ich kann das nicht‘, das geht nicht.“

Gemischte Reaktionen nach öffentlichem, fehlgeschlagenem Heiratsantrag am Alexanderplatz

Im Netz gingen die Reaktionen unterdessen auseinander. Einige Userinnen und User signalisierten der verhinderten Braut ihre Unterstützung. „Du hast das Richtige gemacht, mach dir kein Kopf über die ganzen Menschen. Lieber jetzt ‚Nein‘ sagen als später“, hieß es dort. Oder auch: „Ich verstehe sie 100 Prozent! Es ist ihr Leben, ihre Entscheidung, und lass das Schicksal so wie es sein soll. Es war vielleicht nicht der Richtige.“ Doch es gab auch Kritik: „Aber wieso wartet man, bis er sich hinkniet, um ‚Nein‘ zu sagen? Vorher merkt man doch, dass er wahrscheinlich einen Heiratsantrag machen will“, wollte eine Nutzerin wissen.

Die Wahl der Umgebung für den Heiratsantrag durch den jungen Mann wurde aber teils auch kritisch beäugt. „Ist zwar alles schön und gut, aber auf dem ‚Alex‘ hätte ich auch ‚Nein‘ gesagt. Allein schon die ganzen fremden Leute“, meinte ein User nur. Einige bekräftigen auch den Verdacht, der Antrag sei nur ein Fake gewesen, um Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zu erlangen. „Ich verstehe nicht, wie die Leute diese falsche Farce glauben, das ist nur ein Spiel, das zum Trend werden soll“, kommentierte ein Nutzer.

Dass das vermeintliche Paar einander kennt, zeigen laut Bild.de alte Videos des jungen Mannes. In einigen seiner Social-Media-Beiträge spielt die (vorerst) heiratsunwillige Dame eine Rolle. Inwiefern die beiden aber überhaupt je liiert waren oder ob sie nie wirklich eine Beziehung geführt haben, lässt sich nicht klar sagen. Unterdessen brach eine Braut kürzlich ihre eigene Hochzeit kurzerhand ab – ausgerechnet wegen ihres Bräutigams. (kh)

Rubriklistenbild: © Screenshot/Instagram/dasistberlinbitch