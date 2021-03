Rebecca Reusch: Bringt USB-Stick die heiße Spur? Mutter mit emotionalem Statement

Was ist mit Rebecca Reusch passiert? Der Polizei wurde nun ein USB-Stick mit Informationen zugespielt. Die Mutter hat noch Hoffnung.

Update vom 09.03.2021, 15.45 Uhr: Der Fall Rebecca Reusch entwickelt sich zu einem der mysteriösesten Vermisstenfälle der letzten Jahre. Die Teenagerin ist mittlerweile seit mehr als zwei Jahren verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass Rebecca Reusch einem Verbrechen zum Opfer fiel. Bislang fehlt jede Spur von der Jugendlichen. Das berichtet unter anderem die „Bild“.

Rebecca Reusch vermisst – Mutter mit emotionalem Statement

Ihre Mutter will die Hoffnung allerdings weiterhin nicht aufgeben. Das bekräftigte sie jüngst in einem Interview mit dem Magazin „Bunte“. Sie sagte: „Ich bin ihre Mutter und spüre, dass sie noch am Leben ist.“ Im Gespräch wandte sich Brigitte Reusch zudem direkt an einen möglichen Täter: „An den Menschen, der unsere Becci mit sich nahm: Bitte gehen Sie in sich, seien Sie barmherzig und sagen Sie uns, wo Becci ist.“

+ Rebecca Reusch aus Berlin wird schon seit über zwei Jahren vermisst. Das Archivbild zeigt die damals 15-jährige Schülerin aus Berlin. © Polizei Berlin/dpa

Kürzlich sorgte ein USB-Stick, der den Ermittlern zugespielt wurde, für Aufsehen. Darauf befinden sich offenbar sensible Daten, die eine Wende des Falls bringen könnten (siehe Meldung vom 05.03.2021).

Meldung vom 05.03.2021, 09.45 Uhr: Frankfurt/Berlin – Noch immer ist der wohl mysteriöseste Vermisstenfall Deutschlands ungelöst: Schon seit Februar 2019 ist die damals 15-jährige Rebecca Reusch aus Berlin verschwunden. Nun keimt neue Hoffnung auf: Ausgerechnet der Suchmaschinengigant Google könnte die Polizei auf die richtige Spur bringen.

Rebecca Reusch vermisst: Google liefert der Polizei einen USB-Stick

Das Mädchen aus Berlin wurde zuletzt am 18. Februar 2019 gesehen. Rebecca Reusch hatte im Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers übernachtet. Der Schwager ist es auch, der für die Polizei in Berlin unter Hauptverdacht stand und wohl auch noch steht. Er geriet ins Visier der Ermittler, weil seine Aussage nicht zu den Erkenntnissen der Ermittler passte und er wurde sogar kurzzeitig festgenommen.

Der Mann behauptete gegenüber der Polizei in Berlin, nach der Rückkehr von einer Party am Morgen, als Rebecca Reusch verschwand, tief und fest geschlafen zu haben. Allerdings wurde sein Auto in diesem Zeitraum von einem Kennzeichenerfassungssystem auf der A12 in Richtung Polen registriert. Die Familie der vermissten Rebecca Reusch glaubt allerdings an die Unschuld des Mannes.

+ Mit einem Großaufgebot der Polizei wurde nach Rebecca Reusch gesucht. (Archivfoto) © Simone Kuhlmey/Imago Images

Nun könnte Google in dem mysteriösen Fall weiterhelfen. Der Konzern hat der Polizei Informationen des Google-Kontos der Schülerin übermittelt – darunter Standort-Daten und ihre letzten Aktivitäten im Netz.

Vermisste Rebecca Reusch: Hilft Googles USB-Stick der Polizei weiter?

Und das kam so: Die Berliner Ermittler erhofften sich endlich mehr Klarheit über den Verbleib der damals 15-jährigen Rebecca Reusch und wandten sich schließlich zusammen mit der Staatsanwaltschaft Berlin an die Europa-Zentrale von Google in Irland. Das liegt wohl bereits ein halbes Jahr zurück, wurde aber erst jetzt bekannt. Zuerst berichtete die „Bild“-Zeitung darüber.

+ Kurz nach ihrem verschwinden suchte die Polizei ein Waldstück bei Storkow nach der vermissten Rebecca Reusch ab. (Archivfoto) © Olaf Wagner/Imago Images

Der Suchmaschinengigant lieferte der Polizei in Berlin daraufhin einen USB-Stick mit Daten des Google-Kontos von Rebecca Reusch. Darauf sind sensible Informationen wie Telefonnummern und Standort-Daten von Rebecca gespeichert. Die Ermittler können nun nachvollziehen, auf welchen Seiten die Schülerin im Netz unterwegs war und sie bekamen auch Daten zu anderen Geräten, von denen eventuell Rebeccas Konto genutzt worden sein könnte. Auch Standort-Daten sind unter den Informationen, die Google der Polizei geliefert hat.

Rebecca Reusch verschwunden – Polizei wertet Google-Daten aus

Die Ermittler in Berlin sind nun dabei, die Daten von Google auszuwerten. Ist eine heiße Spur dabei, die endlich Klarheit über das Schicksal von Rebecca Reusch bringt? Bisher gibt es zwar zahlreiche Hinweise, aber keine führte zu brauchbaren Spuren zum Verbleib der Schülerin aus Berlin. (Tobias Möllers, Tobias Utz) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

