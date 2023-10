„Rechtlich problematisch“: Worauf man bei Kostümen für Karneval achten sollte

Beim Experten nachgefragt

Wer auf der Suche nach einem Kostüm für den 11.11. ist, sollte einiges beachten. Denn tatsächlich gibt es Verkleidungen, die sogar verboten sind.

Köln – Auch in diesem Jahr dürften sich wieder unzählige Karnevalsfans fragen, was das perfekte Kostüm für den Kölner Karneval beziehungsweise für den Karneval in Düsseldorf, Mainz oder Aachen ist. Doch was viele nicht wissen: Bestimmte Kostüme sind an Karneval verboten. Dabei kann sogar ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro drohen.

