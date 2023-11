Rechtsrock-Konzert in einer Gartenanlage: Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung

Von: Eva Burghardt

Teilen

Einsatzkräfte der Polizei haben das Konzert einer Rechtsrock-Band in Gelsenkirchen beendet. © Christoph Reichwein/dpa

In Gelsenkirchen beendet die Polizei ein Rechtsrock-Konzert kurz nach dessen Beginn. Jetzt ermittelt die Polizei gegen wegen Volksverhetzung.

Mehr zum Thema Rechtsrock-Konzert in NRW: Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung

Gelsenkirchen – Kurz nachdem das Konzert begonnen hatte, beendete die Polizei es schon wieder. In Gelsenkirchen sollten bei einer Musikveranstaltung in einem Kleingartenverein Ende Oktober zwei Bands auftreten, die das Innenministerium von NRW dem rechtsextremen Spektrum zuordnet. Deswegen rechneten Polizei und Stadt bereits im Vorfeld damit, dass bei dem Konzert politisch motivierte Straftaten begangen werden. So kam es dann auch. Wie aus einem Bericht des Innenministeriums von NRW hervorgeht, sollen die Teilnehmer direkt zu Beginn „Sieg Heil“ gerufen haben. Daraufhin löste die Polizei die Veranstaltung auf. Das waren nicht die einzigen Straftaten, derentwegen jetzt ermittelt wird. Welche Vorfälle es noch auf dem Konzert gegeben haben soll, berichtet wa.de.