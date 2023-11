Treppenhaus-Beschwerde über Geruchsbelästigung entfacht Mega-Debatte: „Wann hört das endlich auf?“

Weil sich Nachbarn durch Cannabis-Geruch im Treppenhaus gestört fühlen, hängen sie einen Zettel aus. Aber ist es Belästigung? Experten ordnen ein.

München – Auf der Internet-Plattform Reddit hat einmal mehr ein Bild für Furore gesorgt. In einem Mehrfamilienhaus hatten sich Nachbarn über den angeblich andauernden Geruch von Cannabis im Treppenhaus beschwert und einen anonymen Zettel in einer Klarsichtfolie an der Haustür aufgehängt. Der Gestank, so ist auf dem Zettel zu lesen, würde bis in die oberen Wohnungen ziehen. Und: Man werde das nicht länger hinnehmen.

Cannabis-Geruch: Reddit-Nutzer haben Verständnis für Treppenhaus-Zettel

Auf Reddit ernteten die Verfasser des Zettels in der Kommentar-Spalte Zustimmung. „Der Geruch ist halt schon recht penetrant“, schreibt ein Nutzer unter dem Bild. Ein anderer hat Verständnis für die Zettel-Aktion der offensichtlich verärgerten Nachbarn: „Ich versteh‘ das schon. [...] Da sollte man schon auf seine Mitmenschen acht geben und versuchen, eine Lösung zu finden, mit der jeder glücklich ist.“

Solche Wut-Zettel finden sich immer häufiger in Deutschlands Mehrfamilienhäusern. Unlängst war einem Hausbewohner der Kragen geplatzt, weil eine Nachbarin zu später Stunde um Hilfe gebeten hatte.

Stellt Cannabis-Geruch im Treppenhaus eine Belästigung dar?

Nach Angaben des Berliner Mietvereins müsse man als Mieter dauerhaft üble Gerüche aus einer anderen Wohnung grundsätzlich nicht hinnehmen. Wann von einer unzumutbaren Geruchsbelästigung auszugehen ist, müsse gegebenenfalls durch ein Gutachten ermittelt werden.

Auch der Geruch von Cannabis könne als Geruchsbelästigung gelten, so das Online-Portal Mietrecht.com, und für die Betroffenen eine Mietminderung nach sich ziehen. Wie hoch diese ausfalle, sei allerdings vom Einzelfall abhängig. Verstoße man als Mieter durch Rauchen oder Kiffen gegen vertragliche Vereinbarungen oder gegen die Hausordnung, könne dies zunächst zu einer Abmahnung führen. Im äußersten Fall könne der Vermieter auch die Kündigung aussprechen. (phf)