Winter soll zurückkommen – in diesen Regionen ist Dauerschneefall angesagt

Von: Bjarne Kommnick, Maximilian Hertel

Aus dem Norden kommt vielversprechendes: Ein Hochdruckgebiet verschiebt die Schneefallgrenze. Auch für die Hochwasserlage im Süden gibt es Aussicht auf Änderung.

Kassel – Gespannt schauen Meteorologen auf das Muster aus Hoch- und Tiefdruckgebieten über Deutschland. Der neue Wechsel von Tief auf Hoch verspricht nun eine Stabilisierung der Wetterlage. Die Experten von weather.com sehen darin reichlich Aussicht auf Dauerschnee in mehreren Regionen Deutschlands. Währenddessen soll sich das Wetter im Süden zunächst stabilisieren. Hat sich damit die Hochwasserlage beruhigt?

Hochdruckgebiet verspricht zunächst starken Schneefall im Norden – der Süden kann aufatmen

Die Woche endet mit einer südwärts wandernden Schneefront, die bis zum Freitag (15. Dezember) für anhaltenden Schneefall in den Alpen sorgt. Parallel dazu fällt auch die Temperatur. In den Nachtstunden besteht deutschlandweit die Gefahr von Glätte. Am Freitag sind in den südlichen und mittleren Teilen Deutschlands Temperaturen zwischen null und fünf Grad zu erwarten.

Ein Auto fährt hinter einem schneebedeckten Zweig über die Straße. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt diese Prognose. Besonders in den Nächten zum 14. und 15. Dezember ist im Norden, Nordosten und Osten mit einer steigenden Gefahr von Glatteis zu rechnen. Während der Norden zunächst mit Schneefall rechnen kann, hält das Hochdruckgebiet auch für den Süden erfreuliche Nachrichten für Schneeliebhaber bereit. Gegen Ende der Woche soll es im Norden Deutschlands wieder wärmer werden, während die Temperaturen im Süden weiter sinken.

30 Zentimeter Neuschnee erwartet: Entwarnung für Hochwasser im Süden

Die Schneefallgrenze in den Alpen wird voraussichtlich auf etwa 800 Meter abfallen. Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee werden erwartet. Die Experten des Wetterportals geben auch Entwarnung für die Hochwasserlage im Süden Deutschlands. Mit dem Wetterwechsel stabilisiere sich auch die Niederschlagsmenge und das Schlimmste sei überstanden. Dennoch ist laut Prognose an einigen Orten mit Dauerschneefall zu rechnen. Erst zuletzt prognostizierten Wetterexperten Schneefall bis ins Flachland.

Einige Experten, wie der Meteorologe Jan Schenk, sehen darin die Chance auf weiße Weihnachten in Deutschland: „Dieses Muster ist relativ gesetzt, wir wissen aber nicht genau, wo es liegen wird. Weiter westlich würde warme, grüne Weihnachten bedeuten. Weiter östlich hingegen höchstwahrscheinlich sogar weiße Weihnachten.“ Wie sich der Wechsel von Hoch- und Tiefdruck tatsächlich auswirkt, bleibt abzuwarten.

