Die Westernstadt Pullman City liegt in Eging am See in Niederbayern. Dort findet im Winter ein deutsch-amerikanischer Weihnachtsmarkt statt. Er beginnt in diesem Jahr am 10. November und geht bis zum 17. Dezember. „Musikalische Country Christmas Shows, ein singender Weihnachtsmann, die Riesenplüschtiere ‚Frosty, Rudolph and Little Santa‘, Plätzchen und Punschstände machen einen Bummel durch die bunt beleuchtete Main Street zu einem einzigartigen Erlebnis“, heißt es auf der Website. © IMAGO / Panthermedia