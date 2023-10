Wie die Renten in Ost und West gleich hoch werden können

Von: Jana Stäbener

Teilen

Ein einheitlicher Rentenwert soll dafür sorgen, dass Rentner in ganz Deutschland gleich gut dastehen. Kann das gelingen?

Wer denkt, alle Menschen in Deutschland bekommen gleich viel Rente, liegt falsch: So besteht zwischen Frauen und Männern der sogenannte „Gender Pension Gap“ (sie erhalten im Schnitt rund 300 Euro weniger gesetzliche Rente). Doch das ist nicht alles: Auch zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen klafft nach 33 Jahren Wiedervereinigung (die übrigens keine Einbahnstraße ist) immer noch eine Rentenlücke.



Die durchschnittliche Rente nach 45 Versicherungsjahren beträgt im Osten durchschnittlich 1403 Euro im Monat, während sie in den westdeutschen Bundesländern bei 1605 Euro liegt. Schaut man sich die nach 40 oder mehr Versicherungsjahren ausgezahlte Rente in den ostdeutschen Bundesländern Ende des Jahres 2022 an, sind es 1329 Euro pro Monat, in den westdeutschen Bundesländern hingegen 1499 Euro.

Renten-Unterschied zwischen Ost und West liegt an niedrigeren Löhnen

Der Hauptgrund für diesen Renten-Unterschied: Menschen im Osten bekommen noch immer niedrigere Löhne, als Westdeutsche. Doch auch das früher unterschiedliche Rentensystem spielt eine Rolle: In den ostdeutschen Renten sind Zusatzrentenansprüche aus DDR-Zeiten schon enthalten, während sie im Westen (bei Beamten zum Beispiel, die Pension statt Rente bekommen) zusätzlich zur gesetzlichen Rente gezahlt werden.



Um Unterschiede wie diese auszugleichen, gibt es bis 2025 die sogenannte „Höherbewertung“. Sie sorgt dafür, dass ein Durchschnittsverdiener im Osten den gleichen Rentenanspruch bekommt wie ein Durchschnittsverdiener im Westen. Besonders notwendig auch deshalb, weil der Rentenwert, der zur Berechnung der Rente zum Einsatz kommt, im Osten lange Zeit viel geringer war als im Westen.



Dieser Rentenwert wurde seit 2018 schrittweise angeglichen und liegt seit Juli 2023 nun einheitlich bei 37,60 Euro. In Ost und West gilt seitdem: Gleiche Renten bei gleichem Gehalt und gleicher Arbeitszeit. Ein voller Erfolg findet der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider, als er im Zuge der Wiedervereinigung die Gemeinsamkeiten und Unterschiede vorstellt, die zwischen West und Ost immer noch bestehen.

In Westdeutschland bekommen Rentner im Schnitt 200 Euro mehr, als in Ostdeutschland. Wie kann sich das langfristig ändern? © blickwinkel/IMAGO, imagebroker/IMAGO, Collage

Mehr zum Thema: Acht Begriffe, die du kennen musst, wenn du bei der Rente durchblicken willst

Gelingt die Rentenangleichung von Ost- und Westdeutschland?

Doch kann die Angleichung überhaupt gelingen? Je stärker sich die Löhne im ehemaligen Ostdeutschland, denen in ehemaligen Westdeutschland angleichen und der Rentenwert steigt, desto geringer fällt die Höherbewertung aus. Das bedeutet verringerte Rentenansprüche für ostdeutsche Versicherte – besonders die, deren Löhne noch nicht Westniveau erreicht haben. Das seien besonders Beschäftigte in vielen nicht tarifgebundenen Unternehmen, warnt Markus Kurth, Rentenbauftragter bei den Grünen im MDR.



Linken-Rentenexperte Matthias Birkwald weist darauf hin, dass die Rente bei Ehepaaren (hier erklären wir Ehegattensplitting und Rente) 2020 im Osten bei 2554 Euro netto und im Westen bei 2910 Euro lag. „Da fehlen die Betriebsrenten, da fehlen Mieteinnahmen und da fehlen auch Lebensversicherungen, Aktien, Wertpapiere, Riester usw. Und das zeigt, wie weit wir noch von gleichen Lebensverhältnissen in Ost und West entfernt sind.“



Bevor die Renten in Ost und West also gleich hoch werden können, muss sich neben den unterschiedlichen Löhnen also vor allem die Art, wie (besonders junge) Menschen im Osten für ihre Rente vorsorgen, langfristig ändern.

Mehr zum Thema? Wenn du im Rentenquiz nicht 7/10 Punkte schaffst, siehst du ganz schön alt aus