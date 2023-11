„Danke Rewe“: Paar lernt sich in Supermarkt kennen – jetzt ist es verheiratet

Von: Julia Volkenand

Hier kommt zusammen, was zusammen gehört. Ausgerechnet bei Rewe findet Dirk die große Liebe – und lässt seine Follower bei X an seinem Glück teilhaben.

Apolda – Lebensmittel, Haushaltswaren, Kosmetika und Getränke – für die meisten Deutschen ist der Gang zum Supermarkt für den täglichen Bedarf unerlässlich und alltäglich. Rewe, Aldi und Co. sind daher vor allem eins: praktisch. Dass sie auch romantisch sein können, beweist der Post eines Kunden, der seine ganz persönliche Liebesgeschichte auf X (ehemals Twitter) teilt.

„Wir schreiben das Jahr 12.10.2023. = 11. Jahrestag unseres Kennenlernens im REWE Apolda. Oh man. Wie die Zeit vergeht.

Seit zwei Jahren nun als Eheleute. Danke Deutschland für diese Möglichkeit“, schreibt der glückliche Dirk. Daneben postet er noch drei Flaggen-Emojis: die Deutsche, die EU-Flagge und die Regenbogenfahne.

Bei Rewe kennengelernt: Mann teilt zum Jahrestag sein Glück

„Danke Deutschland" daher wohl deshalb, weil die gleichgeschlechtliche Ehe inzwischen anerkannt ist. Auf den Fotos unter seinem Text teilt Dirk auch noch drei Fotos von einem dicken Strauß roter Rosen, Kerzen, einem Herz und mehreren gerahmten Bildern, die augenscheinlich Selfies von ihm und seinem Ehemann zeigen. Happy strahlen beide darauf in die Kamera. Und das alles wegen Rewe. Wer hätte es gedacht. Auch im Jahr davor hatte er einen ähnlichen Post veröffentlicht. „10 Jahre Kennenlerntag. Danke Rewe", freute er sich am 12. Oktober 2022.

Leider teilt Dirk nicht mit seinen Followern, wie genau das erste Treffen im Supermarkt ablief – eigentlich spielt es aber auch keine Rolle. Der mittelthüringische Einkaufsmarkt hat so oder so zwei Menschen zusammengeführt.

Selina und Steve aus Bayern dagegen lernten sich erst auf dem Standesamt kennen – blieben aber dennoch zusammen.