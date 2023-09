Schwarzfahrer werden von Rheinbahn in Düsseldorf nicht mehr angezeigt

Von: Jonah Reule

Bei der Rheinbahn bekommen Schwarzfahrer seit Juni keine Anzeige mehr (Symbolbild). © Michael Gstettenbauer/Imago

Wer ohne Ticket mit der Rheinbahn in Düsseldorf fährt, wird nicht mehr angezeigt. Was hinter dem Umdenken steckt.

Düsseldorf – Wer in Düsseldorf in Bussen und Bahnen der Rheinbahn ohne Ticket fährt, musste bislang neben einem erhöhten Beförderungsentgelt von 60 Euro auch mit einer Anzeige rechnen. Doch jetzt hat sich das geändert. Nun brummt die Rheinbahn sogenannten Schwarzfahrern nur noch eine Geldstrafe auf. 24RHEIN erklärt, was hinter dem Umdenken beim Umgang mit Schwarzfahrern in Düsseldorf steckt.