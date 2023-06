Was auf der Rheinkirmes 2023 geboten ist – die größte Kirmes am Rhein startet bald

Von: Sofia Popovidi

Am 14. Juli 2023 startet die Rheinkirmes. Neben einem großen Feuerwerk gibt es auch zahlreiche Neuerungen auf der Kirmes am Rhein in Düsseldorf.

Düsseldorf – Bei den sommerlichen Temperaturen nutzen viele ihre freie Zeit gerne für einen Kirmesbesuch. In Nordrhein-Westfalen finden über den gesamten Sommer verteilt mehrere Volksfeste in NRW statt. Und auch im Juli ist einiges los: Am 14. Juli startet die beliebte Rheinkirmes in Düsseldorf. Dann strömen wieder Millionen Menschen auf die Rheinwiesen und schlendern von Fahrgeschäft zu Fahrgeschäft. Das erwartet die Besucher auf der 165.000 Quadratmeter großen Rheinkirmes Düsseldorf 2023.

Die Rheinkirmes Düsseldorf 2023 im Überblick ► Wo findet die Kirmes statt? Die Rheinkirmes findet auf den Rheinwiesen in Düsseldorf statt (Kaiser-Wilhelm-Ring 49) ► Wann findet die Kirmes statt? Die Kirmes startet am Freitag, 14. Juli und läuft bis Sonntag, 23. Juli 2023 ► Gibt es ein Feuerwerk? Es wird ein großes „Superfeuerwerk“ am Freitag, 21. Juli, geben (Beginn gegen 23 Uhr)

Rheinkirmes 2023: Das sind die Öffnungszeiten in Düsseldorf

Großes Feuerwerk, Neuheiten bei den Fahrgeschäften und vieles mehr: Auf der Rheinkirmes ist 2023 einiges geboten. (Archivbild) © Jochen Tack/Imago

Die Rheinkirmes ist fast täglich bis Mitternacht geöffnet, am Wochenende schließt sie sogar erst um 2 Uhr. Am letzten Kirmestag (23. Juli) ist es bereits um 23 Uhr vorbei.

Montag bis Donnerstag : 14 bis 24 Uhr

: 14 bis 24 Uhr Freitag : 14 bis 2 Uhr

: 14 bis 2 Uhr Samstag : 13 bis 2 Uhr

: 13 bis 2 Uhr Sonntag: 11 bis 24 Uhr (am 23. Juli nur bis 23 Uhr)

Rheinkirmes Düsseldorf 2023: Wann ist das Feuerwerk?

Als krönenden Abschluss zur Rheinkirmes 2023 wird es am Freitag (21. Juli) ein großes „Superfeuerwerk“ geben, das gegen 23 Uhr in den Himmel geschossen wird. Das Feuerwerk findet am Rheinufer, zwischen der Oberkasseler Brücke und der Rheinkniebrücke, statt. So sorgt das Feuerwerk jedes Jahr für einen besonderen Anblick. Aus Sicherheitsgründen werden die Rheinbrücken gesperrt.

Superfeuerwerk: Freitag, 21. Juli, gegen 23 Uhr

Das sind die Neuheiten auf der Rheinkirmes Düsseldorf 2023

Im Bereich Fahrgeschäfte erwartet die Kirmesbesucher in Düsseldorf gleich zwei neue Attraktionen: Die Achterbahn Euro Coaster und die Riesenschaukel Excalibur. Ebenfalls neu auf dem Kirmesplatz sind die „Füchschen Alm“, die Almhüttenatmosphäre versprechen und das Lokal „Nähkörbchen“, das bereits in der Düsseldorfer-Altstadt vertreten ist. „Füchsen Alm“ finden Besucher gegenüber des Riesenrads Bellevue unter der Rheinkniebrücke -am Südende der Kirmes. Dort wird es auch an jedem Kirmestag Live Musik und sogar Sommer-Eisstockschießen geben.

Diese Fahrgeschäfte gibt es auf der Rheinkirmes 2023

Alpina Bahn

Airwulf

Wilde Maus XXL



Auf Manitus Spuren



Rio Rapidos

Auf Manitus Spuren Rio Rapidos Go-Card Bahn



Bellevue

Bellevue Höllenblitz

Dr. Archibald

Bayern Tower

Hangover-Tower

Gladiator

Superrutsche

Nessy

Konga

Infinity

The King

Looping the Loop

Autoscooter Diamand

Autoscooter Golden Greats

Circus Circus

Escape

Ghost Rider

Big Monster

Raupenbahn

Shake ‚n‘ Roll

Breakdance

Venezianisches Pferdekarussell

Kettenkarussell Fuhrmann

Wellenflug

Predator

Hawaii Swing

Happy Sailor

Euro Coaster

Excalibur

Aqua Velis

Big Bamboo

Kristall Palast

Rotor

Hotel Edelweiß

Crazy Island

Geisterstadt

Balluna

Crazy Time 2

Crazy Clown

Die Bootsfahrt

Sieben Himmelfahrten

Happy Dreams

Racing Coaster

Schnauferl

World of Fantasy

Willy der Wurm

Märchen Karussell

The Flying Air Dance

Traumflug

Splash

Rheinkirmes Düsseldorf 2023: Woher kommt der Brauch?

Die Rheinkirmes wird jedes Jahr vom St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf 1316 e.V. ausgerichtet. Es gibt zwei verschiedene Anlässe für das Fest. Einerseits findet die Rheinkirmes zu Ehren des Stadtpatrons St. Apollinaris von Ravenna (Namenstag am 23. Juli) und andererseits als Kirchweihfest der katholischen Basilika St. Lambertus in der Düsseldorfer Altstadt statt.

Wie komme ich zur Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf?

Da auf der Rheinkirmes in Düsseldorf Millionen Menschen erwartet werden, ist die Planung der Anreise das A und O. Mit der Deutschen Bahn sind Besucher nicht abhängig von der Suche eines Parkplatzes. Wer beispielsweise aus Köln zur Rheinkirmes fahren möchte, erreicht Düsseldorf mit dem RE5 oder der S6. Vom Düsseldorfer Hauptbahnhof bis zur Kirmeshaltestelle „Luegplatz“ benötigen Besucher mit einer der U-Bahnlinien nur sechs Minuten. Mit den Linien U70, U74, U75, U76 und U77 der Rheinbahn kommt man zum Kirmesplatz. Die Bahnen und Busse fahren bis circa 2 Uhr.

Wer mit dem Auto fährt, hat es deutlich schlechter, da es im Umkreis des Kirmesplatzes nur weniger Parkplätze geben wird. Da die Rheinkirmes allerdings sehr zentral gelegen ist, können Autofahrer ihren Wagen in einem der zahlreichen Parkhäuser in der Innenstadt abstellen. Einige Parkhäuser im Überblick:

ERGO Tiefgarage am Ehrenhof: Victoriaplatz 1, 40477 Düsseldorf, 1,50 Euro pro Stunde

Victoriaplatz 1, 40477 Düsseldorf, 1,50 Euro pro Stunde Tiefgarage Kunstsammlung: Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf, 1 Euro pro Stunde

Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf, 1 Euro pro Stunde Parkplatz Rheinterrasse/Tonhalle: Robert-Lehr-Ufer 1, 40474 Düsseldorf, 2 Euro pro Stunde

Robert-Lehr-Ufer 1, 40474 Düsseldorf, 2 Euro pro Stunde Tiefgarage Schadow Arkaden: Martin-Luther-Platz 26, 40212 Düsseldorf, 3 Euro pro Stunde

