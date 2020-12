Drei von der Koppel ausgebrochene Pferde stecken in der Rhön in riesigem Schlammloch fest

Mit Muskelkraft zog die Feuerwehr die drei Pferde aus dem Schlammloch, in dem sie feststeckten.

Schwieriger Feuerwehr-Einsatz

Drei vor Kälte zitternde Pferde hat die Feuerwehr in der Rhön am ersten Weihnachtsfeiertag befreit: Sechs Tiere waren aus einer Koppel ausgebrochen. Drei der Pferde sanken in einem riesigen Schlammloch ein.