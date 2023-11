Antisemitismus-Entgleisung von Precht hat weitere Folgen: Kulturfabrik in Hamburg sagt ihm ab

Von: Julia Volkenand

Eine Lesung von Richard David Precht in Hamburg wurde nach kontroversen Aussagen über orthodoxe Juden seinerseits abgesagt, um eine Konfrontation zu vermeiden.

Hamburg - Mit Aussagen über orthodoxe Juden sorgte Autor Richard David Precht für eine Welle der Empörung. Im ZDF-Podcast „Lanz und Precht“ kommentierte er den Israel-Krieg mit äußerst fragwürdigen und faktisch falschen Aussagen. Ihre Religion verbiete es orthodoxen Juden zu arbeiten, „ein paar Sachen, wie Diamanthandel und ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen.“ Zustimmung erhielt er dafür von Mitproduzenten Markus Lanz - Kritik hagelte es von allen Seiten, wenn man über das Judentum nicht Bescheid wisse, solle man sich provokante Kommentare sparen, schrieben so mehrere User auf X.

Jüdische Organisationen kritisierten den Kommentar Prechts als uralte, antisemitische Verschwörungstheorien. Für seine Entgleisung entschuldigte sich Precht später - genützt hat es ihm nichts. Auch das ZDF entschuldigte sich und löschte den Satz aus der Podcast-Folge. Stattdessen fügte man eine Einordnung an den Anfang der Aufnahme ein.

Richard David Precht: Lesung nach Aussage über orthodoxe Juden abgesagt

Zu wenig, zu spät - finden wohl auch die Verantwortlichen der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel und sagten nun eine Lesung des Autors ab. Die offizielle Begründung? In der Nähe des Veranstaltungsortes trete zeitgleich der israelischer Musiker Asaf Avidan auf.

Eine Kampnagel-Sprecherin bezog sich gegenüber der dpa am Donnerstag auf die Kommentare Prechts: „Wir hatten Bedenken, dass unser Publikum und der am gleichen Abend auftretende israelische Künstler Asaf Avidan in eine konfrontative Situation gedrängt werden.“ Eine Meinung, die die Buchhandlung Heymann wohl geteilt hat.

Lesung von Richard David Precht in Hamburg abgesagt: „Konfrontative Situation“

Sie hätte die abgesagte Lesung eigentlich präsentiert. Zunächst hätte man geplant, die Lesung einfach an einen anderen Ort zu verlegen, das habe aber wegen der Kurzfristigkeit nicht geklappt.

Die Kulturfabrik Kampnagel fahre seit jeher eine klare Linie: „Kampnagel ist ein Ort, der offen steht für kritischen, von gegenseitigem Respekt geprägten Diskurs und stellt sich gegen jegliche Art von Diskriminierung“, versicherte die Sprecherin.