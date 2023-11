Riesenansturm, Müllmassen & mehr – Reaktionen auf den 11.11. in Köln

Der 11.11. zog auch 2023 wieder zehntausende Feiernde nach Köln – vor allem ins "Kwartier Latäng"“in der Innenstadt. © Christoph Reichwein/dpa

Der 11.11. in Köln zog wieder zehntausende Feiernde an – und sorgten neben Party auch für Müll und Chaos. Einige Reaktionen auf die Feierlichkeiten.

Köln – Der 11.11. in Köln ist vorbei – hinterlassen hat er nicht nur Bilder von feiernden Jecken in bunten Kostümen, sondern auch eine Menge Müll und Chaos im Kölner Stadtgebiet. Am Sonntag wurde aufgeräumt in Köln, unter anderem auch im Grüngürtel, wo sich viele Menschen aufgehalten hatten. Doch wie fallen die Reaktionen der Beteiligten aus? „Das ganze Ausmaß der Naturzerstörung wurde erst am Sonntag (12. November) sichtbar“, sagt Andreas Hupke, Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks Köln Innenstadt.

24RHEIN zeigt, welche Spuren der 11.11. in Köln hinterlassen hat.