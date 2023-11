Riesensee in NRW geplant: Nächster Schritt zur Realisierung gemacht

Von: Mick Oberbusch

Am Tagebau Garzweiler soll künftig der nächste riesige See in NRW entstehen. © Axel Kaste/Imago

In den Tagebaugebieten Hambach und Garzweiler entstehen neue Riesenseen in NRW. Nun ist der nächste Schritt auf dem Weg zur Realisierung getan.

Köln – Im Jahr 2030 soll der Braunkohleabbau in NRW enden – doch was passiert dann mit dem Tagebau Hambach oder dem Tagebau Garzweiler? Die Antwort ist bereits seit Längerem bekannt: Auf dem Gelände sollen riesige Seen mit tausenden Quadratmetern Fläche entstehen. Nun wurde von den beteiligten Parteien der nächste Schritt in der Planung beschlossen, der sich um die Verfüllung der dann entstehenden Tagebau-Gruben dreht.

24RHEIN erklärt, welche Schritte zur Realisierung der Riesenseen in NRW als Nächstes anstehen.