Riesiger Römerkopf liegt mitten in Kölner Innenstadt – was es damit auf sich hat

Die Kopf-Statue des Heiligen Gereon vor der gleichnamigen Kirche in der Nahaufnahme. © Zoonar/Imago

In der Kölner Altstadt liegt ein überdimensionaler Römerkopf, der an eine schaurige Legende erinnert. Was genau es damit auf sich hat.

Köln – Relikte römischen Lebens findet man in Köln überall – und auch in der Altstadt, genauer gesagt vor der Kirche St. Gereon. Denn dort liegt ein überdimensionaler Römerkopf aus Stein, der an eine blutrünstige Legende aus der Römerzeit erinnert. Diese handelt vom heiligen Gereon, einem ehemaligen Legionsführer, um den sich einige Mythen ranken. Denn als er sich als bekennender Christ weigerte, an der Christenverfolgung teilzunehmen, nahm sein tragisches Schicksal seinen Lauf.

24RHEIN erzählt die Geschichte hinter dem riesigen Römerkopf, der mitten in der Kölner Altstadt liegt.