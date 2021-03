Rohre verrostet: Gutachter fordern, Atomkraftwerk Neckarwestheim sofort abzuschalten

Das Kernkraftwerk Neckarwestheim II soll noch bis Ende 2022 Strom erzeugen. Doch ein Gutachter warnt: Bei dem Kraftwerk könnte es jederzeit zu einem Unfall kommen.

Heilbronn - Das 32 Jahre alte Kernkraftwerk Neckarwestheim soll Ende 2022 abgestellt werden. Eventuell könnte das jedoch schon früher passieren, denn ein Gutachter hat festgestellt, dass Schäden am Kraftwerk unbemerkt zu schweren Unfällen, eventuell sogar einem Super-GAU, führen könnten. Rostige Rohre lassen eine Einschätzung jedoch nicht zu: Wie lange sie noch das radioaktive Wasser in ihnen halten können, ist also ungewiss. Das Umweltministerium hat auf das Gutachten bisher noch nicht reagiert. Wie BW24* berichtete, fordert ein Gutachter die sofortige Schließung des Atomkraftwerks.

