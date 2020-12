Rückruf für Kekse kurz vor Weihnachten gestartet - Verbrauchern droht erhöhte Krebs-Gefahr

Ein Hersteller informiert über einen Rückruf für beliebte Kekse. Das Produkt beinhaltet Allergene und kann schwere allergische Reaktionen auslösen.

Aktueller Rückruf* für Kekse der Marke Mahyar gestartet.

der Marke Mahyar gestartet. Das Produkt ist mit krebserregenden Stoffen verunreinigt und der Allergen-Hinweis fehlt.

verunreinigt und der Allergen-Hinweis fehlt. Es besteht Lebensgefahr.

Update vom Mittwoch, 09.12.2020, 06.40 Uhr: Die vom Rückruf betroffenen Kekse wurden mit krebserregenden Stoffen verunreinigt. Zudem fehlt ein Allergen-Hinweis für Erdnüsse. Das kann vor allem bei Allergikern zu einem allergischen Schock führen.

In Deutschland leiden zwischen drei und vier Prozent der Menschen an einer Lebensmittelallergie. Die Reaktion auf das jeweilige Lebensmittel zeigt sich auf unterschiedliche Weisen. Bei manchen Personen äußert sich die Allergie durch Reaktionen der Schleimhäute. Häufig kommt es in diesem Bereich dann zu Schwellungen, konkret im Mund-, Nasen- und/oder Rachenraum.

Krebserregende Kekse im Rückruf: Auch allergische Reaktionen möglich

Es kann auch zu einer Schwellung der Zunge kommen. Aber Symptome können auch im Magen-Darm-Bereich auftreten. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und/oder Blähungen stellen dabei keine Seltenheit dar. Allergische Reaktionen können sich allerdings auch auf der Haut äußern. Hier vor allem in Ekzemen, Juckreiz sowie Nesselsucht. In manchen Fällen kann es zu Reaktionen der Atemwege kommen. So verengen sich zum Teil die Bronchien, was als allergisches Asthma bekannt ist. Ein anaphylaktischer Schock kann im Extremfall zu einer lebensbedrohlichen Situation führen.

Kekse der Marke Mahyar sind im Rückruf wegen Verunreinigung und fehlendem Allergen Hinweis.

Kekse im Rückruf: Produkt ist verunreinigt

Erstmeldung vom 07.12.2020: Kassel – Als kleine Süßigkeit zu Kaffee oder Tee sind Kekse sehr beliebt. Besonders in der Weihnachtszeit, wenn aus Zeitmangel nicht selbst gebacken werden kann, wird gerne auf gekauftes Gebäck zurückgegriffen. Doch eine Sorte ist nun im Rückruf.

Wie das Verbraucherportal „produktwarnung.eu“ vermeldet, wird die Kekssorte „Naderi Traditional Cookies“ der Marke Mahyar zurückgerufen. Wie das Unternehmen mitteilt, sind die Kekse „durch unerwünschte Kontaminanten mit genotoxischen und karzinogenen Wirkungen“ verunreinigt. Zudem fehlt der Allergen-Hinweis für Erdnüsse. Betroffen seien die Kekse mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.04.2021.

Kekse der Marke Mahyar sind im Rückruf wegen Verunreinigung und fehlendem Allergen Hinweis.

Vor einem Verzehr des Produktes wird daher vorsorglich abgeraten, da laut Hersteller gesundheitliche Risiken bestehen.

Marke Mahyar Produktname Naderi Traditional Cookies Rückrufgrund Kontamination und fehlender Allergen-Hinweis Merkmal Mindeshaltbarkeitsdatum 16.04.2021

Rückruf von Keksen: Krebserregende Stoffe und fehlender Allergen-Hinweis

Das Ausmaß einer allergischen Reaktion auf Nahrungsmittel kann individuell stark variieren. Sie äußert sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- und Rachenraum und Anschwellen der Zunge.

Rückruf: Fehlende Allergenangabe und Verunreinigung – MAHYAR ruft „NADERI Traditional Cookies“ zurückhttps://t.co/bmyKUouhYD — Produktwarnung (@Produktwarnung1) December 3, 2020

Symptome im Magen-Darm-Bereich sind beispielsweise Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können zudem auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen.

Ab wann wird in Deutschland ein Produkt zurückgerufen? Wenn ein Lebensmittel zu einer Gesundheitsgefährdung führen kann, kommt es in Deutschland zu einem Rückruf. Das betroffene Produkt wird meist von dem Hersteller selbst zurückgerufen. Hierzu ist er nach dem Produktsicherheitsgesetz verpflichtet, wenn ihm eine Gefahr auffällt. Auf dem Online-Portal „lebensmittelwarnung.de“ veröffentlichen die Länder und der Bund Rückrufe. Wenn der Hersteller nicht zurückruft, werden die Verbraucher von der Behörde informiert. Die Rücknahme von Produkten aus dem Lebensmittelbereich ist nur verpflichtend, wenn diese nicht zum Verzehr geeignet sind oder eine Schädigung der Gesundheit durch sie entstehen kann. Bei Qualitätsmängeln ist es also reiner Kundenservice, wenn das Produkt zurückgegeben werden kann. Zu Rücknahmen kommt es häufig auch, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Wenn ein Unternehmen vor dem Verkaufsstart eines Produktes Mängel feststellt, kann es das betroffene Produkt aus dem Handel zurückziehen. So umgeht es einen Verlust ihres Images.

