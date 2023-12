Verwunschene Wege – malerischer Park liegt mitten im Ruhrgebiet

Von: Eva Burghardt

In Mülheim an der Ruhr gibt es einen verwunschenen Park mit vielen Erholunsgmöglichkeiten. © TEAM2/imago

Wo früher einmal ein Bahngelände war, ist heute ein malerischer Ort mit verwunschenen Wegen. Der MüGa-Park ist eine grüne Oase im Ruhrgebiet.

Mülheim an der Ruhr – Ob man sich wirklich noch im Ruhrgebiet (NRW) befindet oder nicht doch längst in einer Märchenwelt gelandet ist, lässt sich an diesem Ort nicht immer sicher sagen. Mülheims Gärten an der Ruhr, kurz MüGa, ziehen sich über sieben Kilometer direkt an der Ruhr entlang. In den MüGa gibt es unzählige Wiesen und Spazierwege. Mittendrin steht eine uralte Befestigungsanlage. Es gibt einen Wasserspielplatz mit Teichen und Matschanlage. Dass hier früher mal ein Bahngelände war, verrät noch der Ringlokschoppen – ein halbkreisförmiges Gebäude, das heute eine besondere Funktion hat. Was die MüGa so einzigartig macht, berichtet wa.de.