Diplomatische Verschiebungen: Hamburgs russisches Generalkonsulat schließt Ende Dezember

Von: Adriano D'Adamo

Eine Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft im Rathaus. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Das russische Generalkonsulat in Hamburg muss seine Türen schließen. Ein Schritt mit weitreichenden Folgen für die diplomatischen Beziehungen.

Hamburg – Das russische Generalkonsulat in Hamburg muss bis zum Jahresende seine Türen schließen. Diese Entscheidung wurde vom Senat in Reaktion auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Götz Wiese bekannt gegeben. Trotz der Schließung, so eine Verbalnote des Auswärtigen Amtes vom 7. September, bleiben die zivilrechtlichen Aspekte unangetastet. Dazu gehören die Eigentumsrechte an der Immobilie der Russischen Föderation sowie bestehende Miet- und Pachtverträge.

Ab 1. Januar: Keine konsularische Einrichtung mehr

Ab dem 1. Januar 2024 darf das Gebäude nicht mehr als konsularische Einrichtung dienen. Alle staatlichen Symbole müssen entfernt werden. Für die Instandhaltung und Sicherheitskontrolle des Gebäudes wird vorübergehend befristetes Verwaltungspersonal zugelassen.

Im Mai dieses Jahres untersagte die Bundesregierung Russland den Betrieb von vier Generalkonsulaten in Deutschland. Dies war eine Reaktion auf die Ausweisung deutscher Mitarbeiter. Ab dem Jahresende, so ein Sprecher des Auswärtigen Amtes, darf Russland nur noch die Botschaft in Berlin und ein weiteres der bisher fünf Generalkonsulate betreiben. Welches der Konsulate in Hamburg, Bonn, Frankfurt, Leipzig und München geöffnet bleibt, liegt in der Entscheidung Russlands.

Das Generalkonsulat der Russischen Föderation in Hamburg befindet sich in der Feenteich 20, im Stadtteil Uhlenhorst. Der Konsularbezirk des Generalkonsuls Andrei Sharashkin umfasst die Bundesländer Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.