Regen und Gewitter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Starkregen prasselt während eines Gewitters auf eine Straße. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

In Sachsen werden am Mittwoch (5. Juli) Regen und Gewitter erwartet. Die Wettervorhersage im Überblick.

Leipzig - Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich am Mittwoch (5. Juli) auf Regen und Gewitter einstellen. Aus dem Westen sei zudem verbreitet mit Wind- teils auch Sturmböen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mit. Im Laufe des Vormittags wird zunächst von Ost nach West durchziehender, schauerartiger Regen erwartet. Immer wieder soll es dabei Gewitter geben. Bis zum Abend verschwindet die Bewölkung nach und nach, es kommt lediglich noch zu vereinzelten Schauern. Die Temperaturen schwanken zwischen 20 und 26 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es laut den Meteorologen klar und trocken und auch der Wind schwächt sich ab. Die Temperaturen kühlen auf bis zu 9 Grad herunter. Im Laufe des Donnerstags soll es dann wieder etwas sonniger werden, mit vereinzelter Bewölkung und Schauern. In Teilen Deutschlands kann es am Sonntag (9. Juli) erneut zu Gewittern uns sogar Hagel und Starkregen kommen. Der DWD hat Unwetter-Warnungen herausgegeben. (dpa)