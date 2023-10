Mit Bernstein verwechselt: Frau sammelt Phosphor an der Ostsee und fängt Feuer

Von: Robin Dittrich

Teilen

Durch starke Fluten kann Phosphor an Ostsee-Strände gespült werden. Dieses kann starke Verbrennungen auslösen – wie jetzt eine Frau schmerzlich erfuhr.

Karlshagen – Wie gefährlich Phosphor in der Ostsee sein kann, bekam eine Frau in Karlshagen schmerzhaft zu spüren. Sie steckte sich den vermeintlichen Bernstein in die Tasche und fing plötzlich Feuer.

Nach Sammeln von Bernstein an der Ostsee – Frau fängt Feuer

An der Ostsee können immer wieder Menschen dabei beobachtet werden, wie sie an den Stränden nach angespültem Bernstein suchen. Vor allem bei Ebbe ist der gelb-braune Schmuckstein gut zu finden. Auch nach der Sturmflut an der Ostsee tummelten sich in den Folgetagen viele Besucher und Anwohner an den Stränden, um das beliebte fossile Harz einzusammeln und mit nach Hause zu nehmen.

Immer wieder finden Menschen an Ostseestränden Bernstein – und auch den zum Verwechseln ähnlichen weißen Phosphor. © blickwinkel/Imago

Dieses Hobby wurde einer Frau jetzt zum Verhängnis. Eine Bewohnerin des Ortes Karlshagen auf Usedom sammelte Bernstein, als es zu einem gefährlichen Unfall kam. „Ich sah den kleinen Stein im Wasser. Er schien frisch angespült worden zu sein“, zitiert die Ostsee Zeitung die Frau. Sie steckte den vermeintlichen Bernstein in ihre Hosentasche und dachte sich nichts weiter dabei. Als sie später aus ihrem Auto ausstieg, spürte sie einen schmerzhaften Stich im Oberschenkel, plötzlich brannte es: „Es kam eine richtige Stichflamme, dann viel Rauch.“ Sie hatte Bernstein mit weißem Phosphor verwechselt.

Phosphor in der Ostsee führt immer wieder zu Verbrennungen bei Menschen

Die mit Phosphor verbrannte Frau musste mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades im Krankenhaus behandelt werden. Immer wieder finden Urlauber und Anwohner Phosphor an der Ostsee. Ein Grund dafür sind Munitionsaltlasten in der Ostsee, die nach Einschätzungen von Experten noch hunderte Jahre dort bleiben könnten. Obwohl die Altlasten am Meeresgrund liegen, wird Phosphor an die Strände gespült und kann sich bei Kontakt mit Sauerstoff entzünden.

Tipp für das Sammeln von Bernstein Die Steine niemals in eine Hosentasche stecken. Am besten in einem kleinen Blecheimer sammeln. Wenn tatsächlich was passieren sollte, kann man den fallen lassen. Quelle: geo.de

Im Zweiten Weltkrieg war weißer Phosphor Bestandteil von Brandbomben. Über 4000 davon sollen über der Ostsee abgeworfen worden sein. Problematisch bei weißem Phosphor ist, dass es dem Bernstein zum Verwechseln ähnlich sieht. Auch eine Vergiftung durch Phosphor ist möglich, wenn beispielsweise Kinder ein Stück davon verschlucken. In der Folge können Störungen in Magen und Darm sowie Leberschäden entstehen. Experten empfehlen daher, vermeintlichen Bernstein nicht in Hosen- oder Jackentaschen zu transportieren.