Sankt Augustin trauert um seine tapfere Helden Magda und Michael

Von: Johanna Werning

Teilen

Tausende Feuerwehrleute aus ganz Deutschland nehmen an der Trauerfeier für ihre verstorbenen Kameraden in Sankt Augustin teil. © Roberto Pfeil/dpa

Bei einem Einsatz sind die Feuerwehrleute Magda und Michael ums Leben gekommen. Zu ihrer Gedenkfeier am Freitag kamen mehr als 2000 Leute.

Sankt Augustin – Rund 2000 Menschen kamen zur Gedenkfeier für die beiden verunglückten Feuerwehrleute nach Sankt Augustin. Darunter auch NRW-Innenminister Herbert Reul. Ein Standardeinsatz ist am Sonntagvormittag zum Albtraum geworden, sagt er in seiner Trauerrede. „Der 36-jährige Michael und und die 37-jährige Magda gehörten zu den ersten, die den Kampf gegen die Flammen aufgenommen haben“, so Reul sichtlich bewegt. „Ich war selbst vor Ort. Die Hoffnungslosigkeit war greifbar. Diesen Anblick werde ich nie vergessen“, erinnert sich Reul. „Alles, was ich tun konnte, war zuzuhören und da zu sein.“

24RHEIN zeigt, wie emotional die Gedenkfeier für die beiden verunglückten Feuerwehrleute war.