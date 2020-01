Endlich Schnee! Sauerland bereitet sich auf das erste Ski-Wochenende vor

Das Wetter im Sauerland spielt endlich mit. Der Schnee reicht rund um Winterberg für das erste große Ski-Wochenende des Jahres.

Kalt, trocken, sonnig: Im Sauerland herrschen an diesem Wochenende beste Bedingungen für Skifahrer. Der Nachtfrost der vergangenen Tage hat rund um Winterberg für perfekte Bedingungen gesorgt. In der Wintersport-Arena Sauerland ist man auf einen größeren Ansturm von Skifahrern und Rodlern vorbereitet.

Bis zu 40 Lifte werden am Wochenende in Betrieb sein, berichtet sauerlandkurier.de*. Die Pisten seien bestens präpariert, heißt es in einer Mitteilung der Wintersport-Arena.

Einziger Makel: Echten Schnee werden die Touristen nicht unter ihren Skiern und Schlitten haben. Mit einer logistischen Meisterleistung haben die Sauerländer trotzdem beste Skibedingungen geschaffen , berichtet sauerlandkurier.de* weiter.

