Schädelprellung! Aggressiver Radfahrer verletzt Baby

Eine junge Mutter in Bayern musste mit ansehen, wie ein Radfahrer ihr Baby verletzt. Mit einer Schädelprellung kam der Säugling in die Klinik.

Diese schreckliche Tat im bayrischen Penzberg sorgt für Aussehen. Eine junge Mutter ging mit ihrem gerade erst sieben Monate altem Baby auf dem Gehweg der Seeshaupter Straße in Höhe der Krottenkopfstraße spazieren, als sich ihr ein Fahrradfahrer nährt. Weil er nicht sofort an der 28-Jährigen vorbei kommt, bricht er urplötzlich einen Streit vom Zaun.

Als die Frau ihm dann endlich Platz machte, wird der Fahrradfahrer plötzlich handgreiflich. Mit voller Wucht tritt er im Vorbeifahren gegen das Sonnendach des Kinderwagens und trifft dabei das Baby so heftig, dass es mit einer Schädelprellung in das Penzberger Krankenhaus kommt. Am Kinderwagen entstand zudem ein Sachschaden. Die hiesige Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht derzeit nach Augenzeugen. * 24hamburg.de ist Angebot von IPPEN.MEDIA.