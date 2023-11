Elmar Wepper ist tot: Wann ist die Beerdigung? Schauspieler sprach bereits über seine letzte Ruhestätte

Von: Martina Lippl

Der plötzliche Tod von Elmar Wepper hat viele überrascht. Der Schauspieler machte sich schon früh Gedanken über sein Lebensende und seine Beerdigung.

München – Völlig unerwartet ist der TV-Star Elmar Wepper am Dienstagmorgen (31. Oktober) im Alter von 79 Jahren gestorben, wahrscheinlich an Herzversagen. Der Tod war für Schauspieler Wepper kein Tabuthema. Vor Jahren erklärte er in verschiedenen Interviews, dass schon ein Grab für ihn reserviert sei. Der Termin für seine Beerdigung ist noch offen. Doch die Beisetzung könnte auf einem kleinen Friedhof in München stattfinden.

Nach Tod von Elmar Wepper: Wann ist die Beerdigung?

Wepper lebte mit seiner Ehefrau in Planegg bei München. Die Trauer in seiner Heimatgemeinde ist groß. Promis, Weggefährten und langjährige Schauspielkollegen, wie Uschi Glas und Michaela May sind unendlich traurig. Nun heißt es Abschied nehmen von einem Schauspieler und Synchronsprecher, der vom BR als „der coolste bayerische Striezi im TV“ bezeichnet wird. Und zugleich als nachdenklich und feinfühlig.

Der Schauspieler Elmar Wepper ist laut einem Medienbericht tot. © Frank Hoermann/Sven Siemon/Imago

Elmar Wepper machte zu Lebzeiten aus seiner letzten Ruhestätte kein Geheimnis

In einem tz-Interview zu seinem 70. Geburtstag spricht Wepper über sein Alter, seine Kindheit in München im Stadtteil Neuhausen – und auch über das Familiengrab in Neuhausen.

„Mein Ururgroßvater war ja Ehrenbürger von München, der hat ein Kaufhaus gehabt, das Kaufhaus Wepper in der Nähe vom Rotkreuzplatz. Und unseren Grabstein haben wir am Winthirfriedhof. Mein Urur­ururgroßvater hat 1854 da ein Ehr­engrab bekommen. Er war mit Napoleon und 30.000 Bayern in Moskau. Und hat danach die goldene Tapferkeitsmedaille bekommen“, sagte Wepper damals.

Die Winthirkirche auf dem Friedhof Neuhausen in München. © imago stock&people

Schon zwei Jahre zuvor im Alter von 68 Jahren erzählte Elmar Wepper in einem Interview mit der Berliner Morgenpost, das bereits ein Grab für ihn auf dem kleinen Winthirfriedhof in München reserviert sei. „Es sei doch nicht schlecht zu wissen: Da komm ich eines Tages rein“, so Wepper.

Winthirfriedhof in München – Friedhof Neuhausen Der Friedhof Neuhausen im Münchner Stadtteil Neuhausen wird auch Winthirfriedhof genannt, da er sich an der Winthirstraße 15 im Münchner Stadtteil Neuhausen befindet. Berühmte Namen wie Oskar von Miller und Sigi Sommer sind hier unter den Gräbern zu finden. Es ist einer der kleinsten Friedhöfe in München. Quelle: muenchen.de

Familiengrab der Weppers auf dem Friedhof Neuhausen in München

Wilhelmine Wepper wurde 2009 auf dem Winthierfriedhof beigesetzt. Die Mutter von Fritz und Elmar Wepper starb im Alter von 89 Jahren. Nun wird wahrscheinlich auch Elmar Wepper auf dem kleinen Friedhof beerdigt.

Das Familiengrab der Familie Wepper vor der Beerdigung von Wilhelmine Wepper. Die Mutter von Fritz und Elmar Wepper wurde auf dem Friedhof in München-Neuhausen 2009 beigesetzt. © imago stock&people

Elmar Wepper spielte im Alter von 64 Jahren seine erste Kinorolle im Döris-Dörrie-Film „Kirschblüten - Hanamie“. In der Figur des trauernden Witwers Rudi holt er den Traum seiner verstorbenen Frau von der Reise nach Japan nach. Damit wandelte sich sein Image radikal. Schon damals beschäftigte er sich offen mit seinem Tod.

In einem Interview 2008 sagte Wepper, dass manche Menschen den Tod verdrängen würden. „Ich bin da anders. Ich möchte schon jetzt wissen, wo mein Grabstein einmal steht und wo ich beerdigt sein werde. Dann verliert der Tod auch seinen Schrecken“. (ml)