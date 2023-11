Schlagerstar Kerstin Ott lacht über Stuttgarter Ortsschild

Von: Sina Alonso Garcia

Dass sie trotz so mancher schwieriger Phase in ihrem Leben nie das Positive aus den Augen verloren hat, beweist Schlagerstar Kerstin Ott immer wieder. Zuletzt lachte sie herzlich beim Anblick eines Ortsschildes in Stuttgart.

Stuttgart – Schlagersängerin Kerstin Ott geht offen damit um, dass sie in ihrem Leben bereits düstere Zeiten erlebt hat. Ihre nicht einfache Vergangenheit hindert sie allerdings nicht daran, sich an den schönen Dingen zu erfreuen – und beweist, dass sie Humor hat. Wie BW24 berichtet, lachte die Schlagersängerin sich zuletzt über ein Ortsschild in Stuttgart kaputt.