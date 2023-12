Malerisches Schloss in NRW hat eine besondere Geschichte

Von: Eva Burghardt

Drucken Teilen

Schloss Berge in Gelsenkirchen hat eine besondere Geschichte. © Ingo Otto/imago

In Gelsenkirchen steht ein altes Schloss. Es ist über 800 Jahre alt und hat eine besondere Geschichte, in der sogar ein Mord passierte.

Mehr zum Thema Wie bei Alice im Wunderland – malerisches Schloss mitten in NRW

Gelsenkirchen – Schloss Berge in Gelsenkirchen (NRW) ist so uralt wie malerisch. Das Wasserschloss hat einen eigenen Schlosspark samt Irrgarten. Der See Berge gehört auch dazu. Das ganze Areal steht heute unter Denkmalschutz. Doch es ging nicht immer so idyllisch zu in Gelsenkirchen.

Schloss Berge ist mehr als 800 Jahre alt. Oft hat es den Besitzer gewechselt. Und manchmal gab es dabei Streit. Eine Auseinandersetzung endete sogar tödlich. Was es mit der Geschichte von Schloss Berge in Gelsenkirchen auf sich hat, berichtet wa.de.