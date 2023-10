Schmuddelwetter über NRW bringt auch Gewitter und Starkregen

Einzelne Gewitter und Starkregen werden am Donnerstag in NRW erwartet (Symbolbild). © Alexander Wolf/dpa

Der Oktober bleibt mild, wird jetzt aber trotzdem ungemütlich. Am Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst in NRW auch einzelne Gewitter mit Starkregen.

Köln – Es wird nass und ungemütlich in NRW. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Donnerstag nicht nur viele Schauer, sondern vereinzelt auch Gewitter und Starkregen. Auch Windböen sind möglich. Dennoch bleibt es vorerst noch ungewöhnlich mild für diese Jahreszeit. Das ändert sich aber am Wochenende. Am Sonntag fallen die Temperaturen in NRW teilweise sogar in den einstelligen Bereich.

