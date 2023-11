Vor Stadtderby in Hamburg: Polizei appelliert an Fans

Von: Adriano D'Adamo

Fans des FC St. Pauli gehen ins Stadion, im Vordergrund sind Polizeibeamte zu sehen. © Daniel Reinhardt/dpa

Nach vermehrten Krawallen bei Fußballspielen ruft der Polizeipräsident zur Ordnung auf. Ein friedliches Fußballfest steht auf dem Spiel.

Hamburg - Im Vorfeld des aufgeladenen Stadtderbys zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV, hat Falk Schnabel, Polizeipräsident von Hamburg, die Fans aufgefordert, die Polizei bei ihren Einsätzen im Stadion stärker zu unterstützen. „In den Stadien gibt es keine Bereiche, in denen das Gesetz nicht gilt. Wenn wir, die Polizei, eingreifen müssen, dann erlaubt uns bitte, das auch zu tun“, äußerte sich Schnabel gegenüber dem NDR vor dem Lokalduell in der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (18.30 Uhr/Sky).

Mehr Ausschreitungen bei Spielen: Mehr als 200 Verletzte

In den zurückliegenden Wochen hat die Anzahl schwerer Ausschreitungen bei Fußballspielen zugenommen. Bei der Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart letzten Samstag, dem 25. November, wurden mehr als 200 Personen verletzt. Am 10. November kam es zu Zwischenfällen im Millerntor-Stadion während des Spiels St. Pauli gegen Hannover 96. Nach einer mutmaßlichen Attacke auf einen Fan betraten Polizeieinsatzkräfte die Gästetribüne und wurden daraufhin von 96-Fans attackiert.

Das Derby in Hamburg ist stets von einem starken Polizeiaufgebot begleitet. „Wir haben sehr viele Einsatzkräfte vor Ort“, bestätigte Schnabel. „Aber wir werden uns so positionieren, dass wir entschieden eingreifen können und Störungen der Sicherheit nicht tolerieren.“ Der Polizeipräsident appellierte an die Anhänger beider Seiten, auf Gewalt zu verzichten. „Mein Aufruf an alle, die zum Spiel kommen: Bitte seid friedlich. Dies soll ein friedliches Fußballfest für alle sein“, betonte er. dpa

