Schnee-Alarm im Süden: Wann und wo die Flocken bald tanzen

Von: Michaela Ebert

Teilen

Es ist kalt geworden in Baden-Württemberg und auch der Schnee lässt nicht lang auf sich warten. Lesen Sie hier, in welchen Gebieten es bald weiß werden soll:

Erst Sommerhitze, dann Bibber-Kälte: Das Wetter in Deutschland und Baden-Württemberg macht eine Kehrtwende. Vielerorts sacken die Temperaturen bereits nachts unter null, doch bald muss auch tagsüber mit knackiger Kälte gerechnet werden. Mancherorts soll es sogar die ersten Flocken geben.

echo24.de verrät, wo die Schneewalze über das Land rollt.

Während am Freitag noch sämtliche Hitze-Rekorde für den Oktober geknackt worden sind, gab es in der Nacht auf Montag bereits den ersten Frost. Am kältesten war es auf der Zugspitze mit 10 Grad unter null. (meb)