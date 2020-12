Schnee-Chaos: VW Golf III zieht Linienbus Berg rauf – Anwohner außer sich (mit Video)

In manchen Teilen Deutschlands herrschte schon Schneechaos. Nicht alle Autos kommen dagegen an. Ein VW Golf musste sogar einem Linienbus aus der Patsche helfen. Das Video begeistert alle.

Kirchheim – Der erste Schnee ist in Deutschland schon gefallen. Und wie jedes Jahr scheint das den ein oder anderen Autobesitzer aufs Neue zu überraschen. Denn dann wird offenbar, dass viele Fahrer noch auf Sommerreifen unterwegs sind. Doch auch viele anderen kämpfen auf den Straßen mit den winterlichen Bedingungen. Immer wieder gibt es Berichte, dass Lastwagen liegen bleiben und für Verkehrsbehinderungen und Staus sorgen. Daher sollten Sie unbedingt auch den eigenen Wagen vor der ersten Fahrt im Schnee noch mal kontrollieren, ob er winterfest ist.*

So ist es wohl jetzt auch einem Linienbus eines Omnibus-Unternehmens aus der Nähe von Stuttgart ergangen. Dieser kam in Schwaben auf einer Strecke wahrscheinlich nahe Kirchheim aus eigener Kraft einen Berg nicht mehr hoch und hing fest. Das rief den Fahrer eines VW Golf III syncro (= Allradantrieb bei Volkswagen) auf den Plan. Dieser nahm sich dem Busfahrer in seiner misslichen Lage an und zog ihn mit dem Abschleppseil den Berg rauf. Anwohner konnten nicht fassen, was sie da sahen und machten mit dem Handy ein Video der kuriosen Szene, die sich ihnen bot. Den kompletten Artikel zur kuriosen Bus-Abschlepp-Aktion des VW Golf III und das Video finden Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks