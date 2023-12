Drama nach Winter-Einbruch: Kutscher wird in Pferde-Schlitten eingeklemmt – und erlebt Tortur

Von: Tobias Utz

Der Wintereinbruch sorgt für einen tödlichen Unfall in Baden-Württemberg. Für einen Kutscher kam jegliche Hilfe zu spät.

Kanzach – In zahlreichen Teilen Deutschlands hat der Wintereinbruch für schwere Unfälle gesorgt. Vielerorts warnen die Behörden deshalb davor, draußen unterwegs zu sein. Auch der Deutsche Wetterdienst berichtet von Blitzeis und Glätte.

In Baden-Württemberg kam es in diesem Zuge am Wochenende zu einem tragischen Unfall: Bei einer Fahrt mit einem Pferdeschlitten ereignete sich Sonntagnachmittag (3. Dezember) nahe Kanzach im Kreis Biberach eine Tragödie. Ein 63-jähriger Mann verlor dabei sein Leben.

Wintereinbruch in Deutschland: Tödlicher Unfall in Baden-Württemberg

Wie die örtliche Polizei berichtet, war er als Kutscher mit seinem Pferdeschlitten-Gespann auf einer schneebedeckten Wiese unterwegs, als sich der Schlitten verhakte und umkippte. Laut Angaben der Polizei ging es bergab. Die drei Mitfahrer des Pferdeschlittens wurden dabei abgeworfen und blieben unverletzt.

Der Kutscher hingegen wurde im Schlitten eingeklemmt und vom Pferd samt Gefährt zurück an den Wohnort gezogen. Ein herbeigerufener Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie es im Polizeibericht heißt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Unfall-Gefahr steigt: Winter hält Einzug in Deutschland

Vor allem in Süddeutschland könnte es in den kommenden Tagen vermehrt zu gefährlichen Situationen auf den Straßen kommen. Es bleibt vorerst frostig mit Minusgraden. Der ADAC hat einige Tipps parat, wie Sie trotz eisigen Straßen sicher durch den Winter kommen.

Doch nicht nur im Straßenverkehr, auch bei der Deutschen Bahn sorgt der Wintereinbruch für massive Probleme: Zahlreiche Linien fielen bereits aus, einige sollen es noch. Nach wie vor ist die Bahn beeinträchtigt. Wir haben eine Übersicht, welche Züge nicht fahren oder eingeschränkt sind. (tu)

