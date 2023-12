Schneefall in Hamburg: Winterdienst im Großeinsatz

Von: Adriano D'Adamo

Die Hansestadt erwacht in einer Winterlandschaft. Während Kinder den Schnee genießen, kämpft der Verkehr mit den weißen Flocken.

Hamburg – Ein sanfter Schneeschauer verwandelte am Montagmorgen Teile der Hansestadt in ein Winterwunderland. Der frische Pulverschnee wurde von Kindern im Schanzenpark zum Rodeln genutzt. Am Vormittag sah man hier zahlreiche Kinder und ihre Eltern, die mit ihren Schlitten den kleinen Hügel hinunterflitzten.

Winterdienst gewappent: Über 700 Personen und 300 Fahrzeuge

Für die Verkehrsteilnehmer bedeutete der Schnee jedoch einige Hindernisse. Trotzdem war der Winterdienst der Hamburger Stadtreinigung gut gerüstet und bereits frühzeitig im Einsatz, so ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. „Unser Einsatzteam bestand aus über 700 Personen und 300 Fahrzeugen, die auf den Straßen aktiv waren“, erklärte er. Die Arbeiten begannen auf den Hauptverkehrsstraßen, wobei auch ausgewählte Radwege gestreut oder geräumt wurden. Das Ziel war es, einen sternförmigen Zugang zur Stadt zu ermöglichen.

Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert für den Montag, dem 4. Dezember, insgesamt bis zu fünf Zentimeter Neuschnee im Laufe des Tages. Für die Nacht zum Dienstag wird erneut leichter Schneefall von der Elbe her erwartet. dpa

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.