Wetter in Deutschland: DWD meldet überraschende Temperaturen – doch Prognose lässt aufhorchen

Am Sonntag (19. November) erreichen die Temperaturen noch einmal zweistellige Werte. Der Grund für das milde Wetter in Deutschland ist ungewöhnlich.

München – Starke Regenfälle bestimmten in Deutschland dieser Tage das Wetter. Experten prognostizierten zudem, dass der Niederschlag bald in Form von Schnee herunterkommen wird. Doch zuvor bietet der Sonntag (19. November) noch einmal milde Wetterbedingungen mit Temperaturen im zweistelligen Bereich.

Wetter in Deutschland: Wochenende endet mild – Sonntag (19. November) bringt bis zu 16 Grad

Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net verspricht „10 bis satte 15 Grad“, die gibt es laut dessen Wetterprognose im äußersten Südwesten. Es werde aber auch „immer wieder Regen“ fallen und „sehr windig, auch stürmisch zeitweise nach Norden hin“.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht sogar von bis zu 16 Grad aus, die am Oberrhein erreicht werden. Dennoch wird es trotz der milden Temperaturen vielerorts auch noch regnen. Laut DWD-Vorhersage ist „zunächst im Osten und Nordosten sowie an den Alpen, am Nachmittag auch wieder im Nordwesten zeitweise Regen“ angesagt. Es gebe aber auch längere Trockenphasen, vor allem die Südhälfte Deutschlands bleibt größtenteils von Regen verschont. Allerdings könne auch „Mäßiger bis frischer, in Böen starker Südwestwind“ aufkommen, der im Bergland teils schwere Sturmböen verursacht.

Ungewöhnliches Wetterphänomen: „Tiefdruckeinfluss sonniger ist als mit Hochdruckeinfluss“

Dass man sich in Deutschland überhaupt eines milden Wetters erfreuen darf, hat einen durchaus ungewöhnlichen Grund. Ursache ist ein Tiefdrucksystem, erklärt Meteorologe Alexander König von Wetter.com. Das erstreckt sich aktuell „von Großbritannien bis nach Dänemark, wir liegen an der Südflanke“, so der Wetterexperte: „Das gibt es auch nur im Winterhalbjahr, dass es mit Tiefdruckeinfluss sonniger ist als mit Hochdruckeinfluss am Tag zuvor.“

Normalerweise verbindet man mit einem Hoch gutes Wetter und Sonnenschein. Doch in der kalten Jahreszeit können Hochdruckgebiete auch für schlechteres Wetter sorgen. „Im Winterhalbjahr kann sich unter Hochdruckeinfluss eine Inversionswetterlage ausbilden und dann ist es zwar im Bergland durchwegs sonnig, in den Becken und Tälern sammelt sich aber kalte und feuchte Luft“, erklärt GeoSphere Austria, Österreichs stattlicher Wetterdienst, das Wetterphänomen.

Kälteeinbruch Mitte der Woche: Kommt jetzt der große Wintereinbruch?

Derweil soll es kommende Woche schrittweise mit den milden Temperaturen nach unten gehen. Der Montag (20. November) hat zwar laut DWD noch bis zu 14 Grad am Oberrhein zu bieten. Doch schon am Dienstag (21. November) sind Niederschlag in Form von schauerartigen Regenfällen, die „im höheren Bergland zunehmend mit Schnee vermischt“ werden, und nur noch 6 bis 11 Grad zu erwarten. Die Nacht zum Mittwoch (22. November) ist schon stellenweise bitterkalt, mit „-1 bis -4 Grad im Nordosten, im höheren östlichen Bergland bis -6 Grad“. Der Mittwoch hat tagsüber nach DWD-Angaben nur noch 1 bis 8 Grad zu bieten.

Die Aussichten der kommenden Tage für das Wetter in Deutschland:

Sonntag, 19. November: Wechselnd bis stark bewölkt. Regen erst im Osten und Nordosten sowie an den Alpen, nachmittags auch im Nordwesten. Aufheiterungen in der Südhälfte. Höchsttemperaturen 8 bis 16 Grad. Montag, 20. November: Im Alpenvorland etwas Sonne und länger trocken, sonst meist starke Bewölkung mit zeitweiligen Regenfällen. Höchstwerte zwischen 8 und 14 Grad. Dienstag, 21. November: Bewölkt und regnerisch im Norden und Nordwesten, später überwiegend trocken. Im übrigen Land zeitweise schauerartige Regenfälle, im höheren Bergland teils Schnee vermischt. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Mittwoch, 22. November: An den Alpen anfangs Schneefall, im Tagesverlauf Auflockerungen. Im Norden meist heiter, später wolkig, Höchsttemperaturen 2 bis 8 Grad. Donnerstag, 23. November: In der Nordhälfte stark bewölkt, zeitweise Regen. Im Süden wolkig, aber meist trocken. Höchsttemperaturen 4 bis 11 Grad. Freitag, 24. November: Im Süden zeitweise Sonne, überwiegend trocken. Sonst wolkig oder stark bewölkt, zeitweise Regen. Höchsttemperaturen 7 bis 12 Grad. (Quelle: dwd.de)

Der Winter bahnt sich also so langsam seinen Weg. Dennoch hält ein Wetterexperte Schnee an Weihnachten für unwahrscheinlich – aber auch nicht ganz ausgeschlossen. (kh)