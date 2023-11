Schnee bis ins Flachland? Wettermodell prognostiziert Winter-Einbruch in Deutschland

Von: Carolin Gehrmann

Am Wochenende ist laut Wetterexperten Schnee möglich. Schon bald soll er auch im Flachland liegenbleiben. Vorher gibt es noch einen Wetterwechsel – und Sturm.

Kassel – Dauergrau und Regen – es ist eindeutig Herbst in Deutschland. Zuletzt war die Wetterlage in Deutschland teils brisant: Sturmböen und unwetterartige Regenfälle sorgten für erhöhte Pegel an Flüssen und Seen. Die Temperaturen sind dabei allerdings für die Jahreszeit deutlich zu warm, erklärt Meteorologe Dominik Jung vom Online-Portal wetter.net.

Wesentlich kälter ist es hingegen bereits in Skandinavien. Im hohen Norden geht es schon hoch winterlich zur Sache, mit strengem Frost und Tagestiefsttemperaturen von unter minus 10 Grad – und mit Schnee. Der könnte bald auch nach Deutschland wandern, sogar bis in die flacheren Regionen.

Wetter in Deutschland: Tief Linus bringt laut DWD am Wochenende ordentlich „Rabatz“

Für diejenigen, die das Wort Regen nicht mehr hören können, also eine willkommene Aussicht auf etwas Abwechslung. Einigen Wettermodellen zufolge könnte es schon Freitagmorgen eine weiße Überraschung in Deutschland geben.

Tief Linus, das derzeit noch über dem Atlantik liegt, bringt den Wetterumschwung mit sich, heißt es auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In der Nacht zum Freitag soll Linus demnach „vor allem in der Südhälfte für ordentlich Rabatz“ sorgen. Die zuletzt recht hohen Temperaturen zwischen sechs und 13 Grad gehen dann deutlich zurück.

Eine Passantin ist bei leichtem Schneefall mit einem Regenschirm unterwegs. Schneit es am Wochenende auch in tieferen Lagen? (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

„Weiße Überraschung“ am Freitagmorgen – Experte rechnet mit Schnee in Deutschland

Bereits Anfang November gab es in Deutschland einen ersten Wintereinbruch mit Schnee. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kann es wieder so weit sein. Die Schneefallgrenze in Deutschland soll laut dem Experten Jung auf etwa 500 bis 600 Meter sinken. In hohen und mittleren Lagen kann es Freitagmorgen darum auch eine „weiße Überraschung“ geben, wie er bei YouTube erklärt, allerdings nur vorübergehend.

Sonntag gehen die Temperaturen nämlich bereits wieder deutlich nach oben. Im Süden werden Werte um die 14 bis 15 Grad erreicht. In nördlicheren Regionen kann man mit 10 bis 12 Grad rechnen.

Nach dem Schnee kommt die Wetterwende in Deutschland - mit Sturm

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt die mögliche Schnee-Schelle am Wochenende, zumindest in den Höhenlagen. In der Nacht zu Freitag soll die Schneefallgrenze auf etwa 600 bis 800 Meter sinken. In der Nacht zu Samstag geht sie sogar noch weiter herunter, auf etwa 400 bis 700 Meter. Mit fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee wird gerechnet, im Schwarzwald und Allgäu sind oberhalb von 1000 Metern sogar 15 Zentimeter drin. Auf seiner Webseite erklärt der DWD, in welchen Regionen mit Schnee gerechnet werden kann:

Schwarzwald und Schwäbische Alb

Alpen

Bayerischer Wald

Allgäu

Der DWD warnt darüber hinaus, dass es gebietsweise glatt werden kann. Vor allem der Süden ist von der Glättegefahr betroffen. Autofahrer sollten ihren Pkw daher auch für die kalte Jahreszeit rüsten. Außerdem kann es am Donnerstag in ganz Süddeutschland, vor allem aber im Schwarzwald, zu unwetterartigem Dauerregen kommen.

Laut Deutschem Wetterdienst gibt es Freitag und Samstag in höheren Lagen Schnee

Ob die Schnee-Schelle aus dem hohen Norden sich in Deutschland bald dauerhaft durchsetzen kann, ist derzeit noch nicht sicher. Laut dem Portal wetter.de könnte es in der letzten Novemberwoche zu einem ersten richtigen Wintereinbruch in Deutschland kommen. Wettermodelle aus den USA und aus Kanada sagen derzeit nämlich für das letzte Novemberdrittel voraus, dass es in Deutschland zu Schneefall kommen könnte – sogar im Flachland. Es bleibt also spannend.

Das Wetter in Deutschland: Im Süden drohen orkanartige Sturmböen und Dauerregen

Doch das Tief, das derzeit im Anmarsch ist, hat noch etwas im Gepäck: Am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag drohen dem DWD zufolge teils schwere Sturmböen, vor allem im Süden Deutschlands. Auf den Bergen, vor allem im Schwarzwald und in den Alpenregionen, soll der Sturm sogar orkanartige Ausmaße annehmen. Schon Anfang November war ein schweres Sturmtief über Deutschland gezogen.

Ob es dieses Jahr klappt mit weißen Weihnachten, ist derzeit ebenfalls noch nicht klar. Die Wetter-Vorhersagen für das Fest sind noch uneindeutig. Einige Experten rechnen beim Wetter in diesem Winter hingegen mit Rekorden.