Schnee zum Nikolaus-Fest: Prognosen machen Hoffnung auf einen Wintereinbruch

Das Wetter in Deutschland zeigt sich zumindest tagsüber wenig winterlich. Laut einer Prognose gibt es jedoch Hoffnung auf Schnee zum Nikolaus-Fest.

Stuttgart - Jedes Jahr hoffen viele Menschen auf Schnee und eine winterliche Kulisse zum Weihnachtsfest. Laut einer Prognose beginnt der Dezember in Deutschland jedoch eher mild. In München und Stuttgart ist es aktuell zwar deutlich kälter geworden, das Langzeitmodell zeigt jedoch milde Temperaturen zum Monatswechsel. Zum Nikolaus am 6. Dezember könnte es zumindest in den höheren Lagen Schnee geben. Durch ein Tiefdruckgebiet nördlich der Bundesrepublik kommt wieder kalte Luft ins Land. Die Schneefallgrenze könnte dann auf 500 Meter oder tiefer sinken. Für Weihnachten selbst zeigt das Modell jedoch nach wie vor positive Temperaturen.

Wie BW24* berichtet, machen Prognosen Hoffnung auf Schnee und einen Wintereinbruch im Dezember.

Beim Wetter in Deutschland liegt aktuell eine „giftige Wetterlange“ vor, manche Gebiete wie die Landeshauptstadt Stuttgart sind besonders betroffen (BW24* berichtete). *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.