Wintereinbruch in NRW erwartet – erster Schnee zum Wochenende

Drucken Teilen

In höheren Lagen von NRW kann es am Wochenende den ersten Schnee geben. Ob es so weiß wird, wie auf diesem Symbolbild, ist aber noch unklar. © Rene Traut/dpa

Die Tage werden kälter und sogar der erste Schnee steht vor der Tür. Auch in einigen NRW-Regionen könnte es zum Wochenende schneien.

Köln – Nach bislang eher milden Novembertagen steht nun ein echter Wintereinbruch in Deutschland bevor. Zum Wochenende (24. bis 26. November) soll es den ersten Schnee geben – sogar in einigen NRW-Regionen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in einer aktuellen Prognose bereits am Freitag mit Schnee im Bergland.

Laut DWD-Meteorologin Jana Beck sinke die Schneefallgrenze am Wochenende auf etwa 400 bis 500 Meter. „Es wird kühler, sodass sicher ein paar Flocken fallen. Unklar ist aber, ob es überhaupt größere Niederschlagsmengen gibt und ob diese dann liegenbleiben“, sagte Beck.

24RHEIN verrät, wo es in NRW am Wochenende schneien könnte.