„Schneemonster“ kommt nach Deutschland und sorgt für Wetterumschwung

Das Wetter sieht gerade nicht wirklich nach Winter aus. Ein „Schneemonster“ könnte nun jedoch den Umschwung und doch noch weiße Weihnachten bringen.

Stuttgart - Die Temperaturen sind aktuell für Ende Dezember ziemlich mild. Wie in jedem Jahr hoffen jedoch viele auf Schnee und eine weiße Landschaft zum Fest. Laut den bisherigen Prognosen stehen die Chancen jedoch relativ schlecht. Ein Wetter-Phänomen, dass ein Experte „Schneemonster“ nennt, zieht jedoch gerade über die US und beschert dem Land massiven Schneefall und blizzardartige Verhältnisse. In abgeschwächter Form könnte das Winter-Tiefdruckgebiet auch bis nach Deutschland kommen und uns doch noch weiße Weihnachten bescheren. Die Vorhersage für den Tag vor Heiligabend zeigt jedoch erst mal Spitzenwerte im Südwesten - bei Temperaturen von bis zu 15 Grad.

Wie BW24* berichtet, kommt ein „Schneemonster“ nach Deutschland und sorgt für einen Wetterumschwung.

Ein Meteorologe macht aktuell ebenfalls Hoffnung auf weiße Weihnachten (BW24* berichtete). *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.